Türkiye, Demir Yolu Projeleri İçin 350 Milyon Euro Finansman Aldı

Türkiye, demir yolu altyapısının modernizasyonu için Asya Altyapı Yatırım Bankasından (AAYB) 350 milyon Euro dış finansman sağladı. Bu gelişmeyle birlikte, Türkiye'nin 2025 yılı için proje finansmanı amacıyla temin ettiği dış finansman tutarı 15 milyar doları aştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uluslararası finansal kuruluşların Türkiye'nin programına olan güveninin sürdüğünü ve uygun koşullu dış finansman sağlama çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Sağlanan finansman, demir yolu ağının geliştirilmesi, yeni hatların inşası ve mevcut hatların modernizasyonunda kullanılacak.

Demir Yolu Altyapısının Modernizasyonu ve Finansman Detayları

kapsamında AAYB'den 350 milyon Euro finansman sağlandı. Bu finansman, yeni hatların inşası, mevcut hatların modernizasyonu, kontrolü, ölçümü ve bakımı için yüksek kapasiteli makinelerin temininde kullanılacak.

2025 yılı için proje finansmanı amacıyla sağlanan dış finansman toplamı 15 milyar doları geçti.

Ulaştırma projelerine sağlanan dış finansman ise 5 milyar doların üzerine çıktı.

Bakanlık aracılığıyla AAYB'den sağlanan toplam finansman tutarı bu yıl 800 milyon dolara ulaştı.

Bakan Şimşek'in Açıklamaları

Mehmet Şimşek, ulaşım altyapısının güçlendirilmesinin ticaret, turizm ve bölgesel kalkınmayı desteklediğini vurguladı. Demir yolu altyapısının geliştirilmesinin, Türkiye'nin rekabet gücünü artıracağını, karbon ayak izini azaltacağını ve Avrupa Birliği (AB) Sınırda Karbon Düzenlemesi'ne uyumu kolaylaştıracağını ifade etti. Ayrıca, uluslararası kuruluşlarla yakın işbirliğinin sürdüğünü ve uygun koşullu dış finansman sağlama çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Bakan Şimşek, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Demir yolu altyapımızın modernizasyonu için 350 milyon Euro dış finansman sağladık. Böylece proje finansmanı amacıyla bu yıl temin edilen dış kaynak 15 milyar dolara ulaştı. Demir yolu yatırımları; rekabet gücümüzü artıracak, karbon ayak izimizi azaltacak ve AB Sınırda Karbon Düzenlemesine uyumumuzu kolaylaştıracaktır. Uluslararası kuruluşların programımıza duyduğu güvenle uygun koşullu dış finansman sağlama çalışmalarımız sürüyor." ifadelerine yer verdi.



