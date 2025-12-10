Cevdet Yılmaz: Emek yoğun sektörlerin yaşadığı sıkıntıların farkındayız

2026 Yılı bütçesinin Meclis Genel Kurulu'ndaki görüşmelerinde milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, reel sektörün yaşadığı sorunlara her ortamda bir araya gelerek, istişare ettiklerini belirtti. Yılmaz, "Daha geçen gün TOBB'daydım, gün boyunca, gece geç saatlere kadar reel sektör temsilcileriyle konuştum, bakan yardımcılarımız, bürokratlarımızla birlikte onları dinledik. Özellikle emek yoğun sektörlerin yaşadıkları sorunların elbette farkındayız, buna dönük bazı programlar da geliştirmiş durumdayız, bunları güçlendirerek devam ettireceğiz" dedi.

Bu konuda iki temel çıkış noktası bulunduğunu kaydeden Yılmaz, şöyle devam etti: "Bir tanesi makro politika, enflasyonu düşürme, düşen enflasyonla birlikte finansal maliyetleri de aşağıya çekme. Bunu yaşamaya başladık, bunun devamı gelecek.

Dolayısıyla makro düzeyde enflasyonun düşüşüyle birlikte finans maliyetlerinin aşağıya doğru gittiğini hep birlikte göreceğiz. Ama bununla yetinmiyoruz, bir taraftan da seçici finansal enstrümanlar geliştirdik yani genel programımızı bozmayacak şekilde, belli gruplara, daha sıkıntı yaşayan kesimlere dönük seçici finansal enstrümanları da devreye alıyoruz.

Nitekim, Yüksek Teknolojili Yatırımlar Destek Programı (YTAK) diye bir mekanizmamız var, 500 milyar ayırdık, iki yılı ödemesiz, on yıl vadeli, düşük faizli kredilerle yüksek teknolojili yatırımları, cari açığımızı düşürecek, yapısal olarak iyileştirme sağlayacak yatırımları destekliyoruz. İmalatçı ihracatçılarımıza çok daha uygun faizlerle kredi veriyoruz, yüzde 25'in altına geldi faizler. Esnafımızın yüzde 50 faizini devlet olarak biz sübvanse ediyoruz, çiftçimizin yüzde 70 faizini devlet olarak biz finanse ediyoruz. Buna benzer seçici finansal enstrümanlarla bu süreci sürdürüyoruz."

Çok kapsamlı reform programı hazırlanıyor

Yılmaz, 2026 yılının yapısal dönüşümlerin yaşanacağı bir yıl olduğunu belirterek, "2026 yılı Türkiye Yüzyılı yılı doğrultusunda yapısal dönüşümlerin yaşanacağı bir yıl olacaktır. Partimizin de hazırladığı çok kapsamlı bir reform programı var. Hükümetimizle birlikte hazırladığımız çok önemli hazırlıklarımız söz konusu. Önümüzdeki dönemde yapısal reformlarla programımızı daha da güçlendireceğiz" diye konuştu.

"Sosyal yardım alanında yapısal bir reformu da hayata geçirmiş olacağız"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, üzerinde uzun süredir çalıştıkları, seçim beyannamesinde de yer alan Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Modeli'nde (GETAD) pilot uygulamanın 2026 yılında başlayacağını açıkladı. Yılmaz, " Bu modelle bütün sosyal destek sistemimizi entegre ediyoruz. Bunu, nüfus politikalarımızla, metropol şehirlere uyarlayarak, emeklilerimiz gibi birtakım kesimleri gözeterek, daha farklı içerikleri de dikkate alarak geliştirmiş durumdayız.

Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi'nin pilot uygulamasını önümüzdeki yıl başlatacağız birkaç ilimizde, 2027 yılında ise tüm ülkeye yaymayı planlıyoruz. Bu yeni destek modelimiz özü itibarıyla bir eşik gelirin altında kalan aileleri destekleyici bir model olacak ama istihdam piyasalarından caydırıcı nitelikte de olmayacak. Sosyal yardım alanında yapısal bir reformu da hayata geçirmiş olacağız" dedi.