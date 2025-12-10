Küçükçekmece'de metrobüs yangını
Küçükçekmece Florya Metrobüs Durağında bir metrobüsün arka kısmında yangın çıktı. Görevlilerin yangın tüpleriyle müdahalesi sonucu, yangın çok büyümeden söndürüldü.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 10 Aralık 2025 09:12, Son Güncelleme : 10 Aralık 2025 10:11
Florya Metrobüs Durağı Avcılar istikametinde durağa yanaşan metrobüsün motor kısmında yangın çıktı.
Yangın nedeniyle metrobüste bulunan yolcular tahliye edildi. Yangın, görevliler tarafından söndürüldü.
Metrobüs seferlerinde aksamalar yaşandı. Metrobüs yangını cep telefonu kamerasına yansıdı.