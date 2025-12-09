Bakan Tunç: Adli emanetlerle ilgili teftiş süreci başlattık
Bakan Tunç: Adli emanetlerle ilgili teftiş süreci başlattık
İdari Uygulamalar

En çok işçi aranan ilk 10 meslek açıklandı

İŞKUR verilerine göre, yılın ilk 11 ayında 2 milyon 272 bin 271 açık iş ilanı oluşturulurken turizm ve otelcilik elemanına talep yüksek. Türkiye'de en fazla açık iş bulunan ilk 10 meslek de sıralandı.

09 Aralık 2025 15:14
En çok işçi aranan ilk 10 meslek açıklandı

Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) kasım ayı raporunda en çok iş aranan meslekler açıklandı.

İstihdamda sektörler bazında en yüksek yerleştirme, imalat sanayisinde gerçekleşti.

Meslekler bazında ise turizm ve otelcilik elemanı ilk sırada yer aldı.

Rapordaki iş gücü piyasasındaki verilerine göre, yılın ilk 11 ayında 2 milyon 272 bin 271 açık iş ilanı oluşturulurken, sadece kasım ayında 169 bin 534 yeni açık iş kuruma bildirildi. Açık işlerin yüzde 98,6'sı özel sektörde toplandı.

TURİZM, HİZMET, PERAKENDE VE İMALATTA İŞ GÜCÜ TALEBİ YÜKSEK

İŞKUR'un raporu, özellikle turizm, hizmet, perakende ve imalat sektörlerinde iş gücü talebinin yüksek seyrettiğini, bu alanlarda hem işveren hem de iş arayan açısından yoğun bir hareketlilik olduğunu ortaya koydu.

KASIM AYINDA 98,5 BİN KİŞİ İŞE YERLEŞTİ

Kasım ayında İŞKUR aracılığıyla 98 bin 587 işe yerleşme gerçekleştirildi.

Bunların 57 bin 27'sini erkekler, 41 bin 560'ını kadınlar oluşturdu.

11 AYDA İŞE YERLEŞTİRME HARİTASI

2025 yılı Ocak-Kasım döneminde ise 1 milyon 396 bin 949 işe yerleştirmeye aracılık edildi.

EN FAZLA İŞE YERLEŞTİRME İMALATTA

Verilere göre, istihdamda sektörler bazında en yüksek yerleştirme, imalat sanayisinde gerçekleşti.

Hem işe alınan kişi sayısında hem de işverenlerin bildirdiği açık iş sayısında imalat, ilk sırada yer aldı.

Ocak-Kasım döneminde imalat sektörüne ait açık iş sayısı 801 bin 644 olarak kaydedildi.

TURİZM, GÜVENLİK VE PERAKENDE TALEBİ YÜKSEK

İŞKUR'un meslek bazlı verilerinde de tablo benzer. Hem istihdama alınanlarda hem de açık işlerde en çok talep edilen meslekler sıralandı.

Kasım 2025 itibarıyla Türkiye'de en fazla açık iş bulunan meslekler şöyle:

1- Turizm ve otelcilik elemanı - 79 bin 219

2- Özel güvenlik görevlisi (silahsız) - 78 bin 94

3- Reyon görevlisi - 56 bin 250

4- Servis elemanı (garson) - 53 bin 490

5- Güvenlik görevlisi - 46 bin 6

6- Market elemanı - 40 bin 621

7- Satış Elemanı / Danışmanı - 39 bin 953

8- Konfeksiyon işçisi - 36 bin 392

9- Diğer imalat ve ilgili işçiler (elle) - 35 bin 352

10- Perakende satış elemanı (gıda) - 24 bin 41

