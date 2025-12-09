Tapuda online azil dönemi başladı
Eski CHP Serik İlçe Başkanı 'rüşvet' iddiasıyla gözaltına alındı

Antalya'nın Serik ilçesinde CHP'nin önceki dönem ilçe başkanı olarak görev yapan Ş.Ç. "rüşvet" iddiasıyla gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Aralık 2025 20:57, Son Güncelleme : 09 Aralık 2025 22:16
Eski CHP Serik İlçe Başkanı 'rüşvet' iddiasıyla gözaltına alındı

Serik Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, eski İlçe Başkanı Ş.Ç. ile esnaf K.K. gözaltına alındı.

Ş.Ç'nin görevde bulunduğu dönemde, belediyedeki bir işinin halledilmesi karşılığında esnaf K.K'den 80 bin lira istediği iddia edildi.

Gözaltına alınan 2 kişinin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

