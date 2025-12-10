Fed'in faiz kararı bugün açıklanıyor
Bugün saat 22.00'de ABD, Fed'in faiz kararı ve ABD, kasım ayı federal bütçe dengesi açıklanacak ve saat 22.30'da ABD, Fed Başkanı Powell'ın konuşması izlenecek.
Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesinde karışık bir seyir öne çıktı.
Fed yetkilileri arasında ayrışmaların derinleşebileceği ve "şahin" tonda sözle yönlendirme beklentileri risk iştahının azalmasında etkili oluyor.
YÜZDE 86 ORANDA FAİZİN 50 BAZ PUAN DÜŞMESİ BEKLENİYOR
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bugün 25 baz puan faiz indirimine gitmesi ihtimali yüzde 86 seviyesinde bulunurken, 50 baz puan indirim ihtimali fiyatlamalarda masada bulunmuyor.
NEW YORK BORSASI KARIŞIK SEYRETTİ
Bu gelişmelerle, Dow Jones endeksi yüzde 0,38 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,09 değer kaybederken, Nasdaq endeksi yüzde 0,13 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar, güne yükselişle başladı.
Bu gelişmelerle dün 2 baz puan artışla yüzde 4,19'a yükselen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi kapanışa paralel seyir izlerken, dolar endeksi de yatay seyirle yüzde 99,2 seviyesinde seyrediyor.
ALTININ ONSU YÜZDE 0,1 AZALDI
Altının onsu Fed'den beklenen "şahin" açıklamaların etkisiyle yüzde 0,1 azalışla 4 bin 208 dolardan işlem görüyor.