13 yaşındaki kardeşini silahla vurarak öldüren kişi tutuklandı
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde 13 yaşındaki kardeşi M.B'yi silahla vurarak öldüren kişi tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Aralık 2025 20:28, Son Güncelleme : 09 Aralık 2025 20:28
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kırsal Ağveren Mahallesi'nde dün A.B'nin 13 yaşındaki kardeşi M.B'yi silahla vurarak öldürdüğü olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Silahlı saldırının ardından kaçan A.B, jandarma ekiplerince yürütülen çalışmayla yakalandı.
Gözaltına alınan A.B, işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
