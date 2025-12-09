Uyuşturucu soruşturması genişletildi: Gazeteci Mehmet Akif Ersoy gözaltında
A Milli Futbol Takımı, Romanya ile İstanbul'da karşılaşacak

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off turu yarı finalindeki Romanya maçını, İstanbul'da oynayacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Tüpraş Stadı'nın ev sahipliğindeki karşılaşma, 26 Mart 2026 Perşembe günü, saat 20.00'de başlayacak.

Ay-yıldızlılar, geçmişte 67 maça çıktığı İnönü Stadı'nın yerine inşa edilen Tüpraş Stadı'na, play-off turu yarı finalindeki Romanya mücadelesiyle 4. kez ayak basacak.

İnönü Stadı'ndaki ilk maçında 30 Mayıs 1948 tarihinde Avusturya ile karşılaşan milliler, 1-0 yenilirken 3 Mart 2010 tarihindeki son mücadelesinde Honduras'ı, 2-0 mağlup etti.

