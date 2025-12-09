Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'a çoklu organ yetmezliği teşhisi
Mesleki eğitimde dijital dönüşüm: Dijital ikiz atölyeleri projesi başladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), dijital dönüşüm vizyonu kapsamında mesleki ve teknik eğitime "Dijital İkiz Atölyeleri Projesi"ni dahil ediyor. Proje, gerçek cihaz ve atölye ortamlarının birebir dijital kopyalarını oluşturarak öğrencilere güvenli, tekrarlanabilir ve yüksek doğrulukta uygulama yapma imkanı sunuyor. Projenin tanıtım toplantısı ve açılışı, 12 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla yapılacak.

Haber Giriş : 09 Aralık 2025 18:30
Milli Eğitim Bakanlığınca, öğrencilere gerçek cihaz ve atölye ortamlarının birebir dijital kopyalarıyla uygulama imkanı sunan "Dijital İkiz Atölyeleri Projesi"nin tanıtım toplantısı, 12 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla İstanbul'da yapılacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, dijital dönüşüm vizyonu doğrultusunda dijital ikiz teknolojileri, mesleki ve teknik eğitim süreçlerine dahil ediliyor.

Bu kapsamda Ankara, Antalya, Bursa, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sakarya ve Samsun'da "Motorlu Araçlar Teknolojisi, Elektrik-Elektronik Teknolojisi ile Makine ve Tasarım Teknolojisi" alanlarında eğitim veren 10 mesleki ve teknik Anadolu lisesinde dijital ikiz dönüşümü başlatıldı.

İlk uygulama, İstanbul Üsküdar Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde tamamlandı. Diğer illerde ise kurulum ve öğretmen eğitim süreçleri devam ediyor. Gelecek yıl içinde projenin ülke geneline yaygınlaştırılması planlanıyor.

Dijital İkiz Atölyeleri Projesi'nin tanıtım toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Milli Eğitim Bakanı Tekin'in katılımıyla 12 Aralık'ta, dönüşümü tamamlanan Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirilerek atölyenin açılışı yapılacak.

- Öğrencilerin üretim simülasyonlarına erişimi sağlanacak

Dijital ikiz teknolojileri, yüksek maliyetli ve riskli uygulamaların yerini alarak öğrencilere güvenli, tekrarlanabilir ve erişilebilir dijital ortamlar sunuyor. Böylece deneyim temelli, hatasız ve sürdürülebilir bir öğrenme zemininin oluşmasına imkan tanıyor.

Ayrıca bu sistemlerin, kırsal ve dezavantajlı bölgelerde fırsat eşitliğinin sağlanmasına, okullar arasındaki atölye ve ekipman farklılıklarının ortadan kaldırılmasına katkı sunması hedefleniyor.

Bakanlığın dijital dönüşüm vizyonunun stratejik unsuru olan dijital ikiz teknolojileri, öğrencilerin sanayi standartlarında üretim simülasyonlarına erişmesini sağlayarak uygulamalı öğrenme deneyimini güçlendiriyor ve Sanayi 4.0 süreçlerine etkin katılımını mümkün kılıyor.

Dijital ikiz atölyeleri, mesleki ve teknik eğitimde kullanılan gerçek cihaz ve atölye ortamlarının birebir dijital kopyalarının oluşturulması ile öğrencilere yüksek doğrulukta uygulama yapma imkanı sunuyor.

- En düşük hata payıyla modelleniyor

Sistem, CNC, Elektrik-Elektronik, Mekatronik, PLC, Motor Teknolojileri gibi birçok alanda kullanılıyor ve gerçek fizik kuralları ve cihaz fonksiyonları en düşük hata payıyla modelleniyor.

Uygulamalı eğitim maliyetlerini yaklaşık 200 kat azaltarak sürdürülebilir bir altyapı sunan sistem, öğrencilerin tüm uygulamaları bireysel olarak gerçekleştirebilmesine ve her adımın kayıt altına alınmasıyla objektif başarı raporlarının oluşturulmasına olanak sağlıyor.

Ayrıca içeriklere okul dışından da erişilebilmesi, hibrit eğitim modelinin güçlendirilmesine katkı sunuyor. Yönetim panelinde ise öğretmenler, tüm öğrencilerin ekranlarını anlık olarak izleyip gerektiğinde müdahale edebiliyor.

Projenin hayata geçirildiği okullarda ilk 6 ay boyunca öğretmenlere yüz yüze eğitim, webinarlar ve teknik destek sağlanarak sistemin etkin kullanımına yönelik kapsamlı bir uyum süreci yürütülüyor.

Dijital ikiz atölyeleri, mesleki ve teknik eğitimin standartlaştırılması, beceri kazanımlarının veri temelli izlenmesi, nitelikli işgücünün yetiştirilmesi ve Türkiye'nin Sanayi 4.0 hedeflerine uyum sağlaması açısından kritik bir dönüşüm adımı olarak değerlendiriliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Yüzyılı hedefleri ve Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi doğrultusunda dijital ikiz teknolojilerinin tüm mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının eğitim ortamlarında yer almasını hedefliyor.

