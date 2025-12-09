Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'a çoklu organ yetmezliği teşhisi
Ana sayfaHaberler Ekonomi

EPDK taslağı hazırladı: Elektrikli araç şarjında saat ve konuma göre indirim dönemi!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrikli araç kullanımının artışına paralel olarak şarj altyapısını güçlendirmek amacıyla Şarj Hizmeti Yönetmeliği'nde kapsamlı bir taslak düzenleme hazırladı. Düzenlemenin en önemli başlığı, şirketlerin belirli saat ve konumlarda indirim yapabilmesini sağlayacak esnek fiyatlandırma modeline geçilmesi. Tüketiciyi korumaya yönelik bir diğer kritik adım ise, 1 Temmuz 2026'dan sonra otoyol ve devlet yollarındaki DC hızlı şarj istasyonlarında en az bir kredi kartı entegrasyonu zorunluluğu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Aralık 2025 16:23, Son Güncelleme : 09 Aralık 2025 16:46
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrikli araç şarj hizmeti tarifelerinde esnek fiyatlandırmaya imkan sağlayacak düzenlemeler üzerinde çalışmalarını hızlandırdı.

EPDK'den yapılan açıklamaya göre, elektrikli araç kullanımının hızla arttığı Türkiye'de şarj altyapısının daha güçlü, erişilebilir ve kullanıcı dostu olması amacıyla Şarj Hizmeti Yönetmeliği'nde kapsamlı değişiklikler yapılacak.

Bu çerçevede hazırlanan taslak düzenlemeye göre, şarj hizmeti ücretlerinde esnek fiyatlandırmaya geçilerek şirketlerin belirli saatlerde ve belirli konumlarda indirim yapabilmesinin önü açılacak.

Düzenlemeyle, rekabetçi bir piyasa yapısının oluşturulması ve kullanıcıların daha avantajlı koşullara erişmesi hedefleniyor.

Lisanslı şirketlerin belirli bir soket kapasitesine ve coğrafi yaygınlığa sahip olması zorunlu hale gelirken, mevcut işletmeler için bir yıllık uyum süresi öngörülüyor.

Ayrıca, mobil şarj istasyonlarının lisanslı şirketler tarafından da işletilebilmesine olanak tanınarak özellikle yoğun dönemlerde ve acil ihtiyaçlarda erişilebilir bir alternatif sunuluyor.

Ortak ağ (roaming) uygulamalarına ilişkin hukuki çerçevenin güçlendirilmesi de düzenlemenin önemli başlıklarından biri olarak öne çıkıyor. Düzenlemeye göre, şirketler arasındaki roaming sözleşmeleri Kuruma bildirim kapsamında yapılacak.

Kullanıcıların ödeme imkanlarını genişleten bir diğer düzenlemeyle 1 Temmuz 2026'dan sonra otoyol ve devlet yollarında kurulacak tüm DC (hızlı şarj) istasyonlarında en az 1 kredi kartı entegrasyonu zorunlu hale geliyor.

Verimlilik ve kaynak kullanımı açısından batarya doluluğu yüzde 85'in üzerine çıkan araçlarda şarj işleminin sonlandırılabilmesi mümkün hale gelirken, güç yönetimi uygulamalarına yasal zemin sağlanarak şebeke kapasitesinin verimli kullanılması ve kullanıcıların doğru bilgilendirilmesi amaçlanıyor.

Hizmet kalitesini bir üst seviyeye taşımak isteyen EPDK, çağrı merkezi kurulmasını veya işletilmesini zorunlu kılarak kullanıcı desteğini güçlendirmeyi hedefliyor. Şarj hizmetinde kullanılan yazılım sistemleri için ISO 27001 sertifikası şartı getirilirken, istasyonlarda şarj ağı işletmecisinin ve istasyon işletmecisinin marka kullanımına imkan verilecek.

EPDK'nin üzerinde çalıştığı düzenlemenin, Türkiye'nin elektrikli araç dönüşümüne güçlü katkı sunması, sektöre dinamizm kazandırması ve tüketicilerin daha kaliteli bir hizmete erişmesini sağlaması bekleniyor.

Taslak, sektör temsilcilerinin görüşlerinin alınmasının ardından Kurul değerlendirmesiyle birlikte yürürlüğe girecek.

