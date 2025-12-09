Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'a çoklu organ yetmezliği teşhisi
Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'a çoklu organ yetmezliği teşhisi
Sigortam.net 25.Yıl Çekilişi
Sigortam.net 25.Yıl Çekilişi
Sponsorlu İçerik
Türkiye'de nüfus alarmı: Türkiye, yaşlı ülkeler sınıfına girdi
Türkiye'de nüfus alarmı: Türkiye, yaşlı ülkeler sınıfına girdi
Antalya'daki kadro kurnazlığı Sayıştay raporuna girdi
Antalya'daki kadro kurnazlığı Sayıştay raporuna girdi
EPDK taslağı hazırladı: Elektrikli araç şarjında saat ve konuma göre indirim dönemi!
EPDK taslağı hazırladı: Elektrikli araç şarjında saat ve konuma göre indirim dönemi!
Meteorolojinin kış öngörüsü: Bu yıl daha az kar yağacak!
Meteorolojinin kış öngörüsü: Bu yıl daha az kar yağacak!
Bakan Tunç: Adli emanetlerle ilgili teftiş süreci başlattık
Bakan Tunç: Adli emanetlerle ilgili teftiş süreci başlattık
En çok işçi aranan ilk 10 meslek açıklandı
En çok işçi aranan ilk 10 meslek açıklandı
'Elektrik faturalarında destek yeniden düşebilir'
'Elektrik faturalarında destek yeniden düşebilir'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsan hak ve onurunu savunuyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsan hak ve onurunu savunuyoruz
AVM, stat ve iş yerlerine 'şok cihazı' şartı geliyor
AVM, stat ve iş yerlerine 'şok cihazı' şartı geliyor
Türkiye, Demir Yolu Projeleri İçin 350 Milyon Euro Finansman Aldı
Türkiye, Demir Yolu Projeleri İçin 350 Milyon Euro Finansman Aldı
22 hakem ve 27 futbolcu daha PFDK'ya sevk edildi
22 hakem ve 27 futbolcu daha PFDK'ya sevk edildi
Motorlu taşıtlar 2024'te 383 milyar kilometre yol yaptı
Motorlu taşıtlar 2024'te 383 milyar kilometre yol yaptı
Maçlar iptal edilir mi?
Maçlar iptal edilir mi?
Sezaryen rekor kırdı! Tercih sebebi dikkat çekti
Sezaryen rekor kırdı! Tercih sebebi dikkat çekti
Okullarda Görünmez Akran Zorbalığı Artıyor
Okullarda Görünmez Akran Zorbalığı Artıyor
'Vatandaşlık maaşı' uygulaması geliyor! Cevdet Yılmaz tarih verdi
'Vatandaşlık maaşı' uygulaması geliyor! Cevdet Yılmaz tarih verdi
AK Parti'de yılın son MYK'sı! Kritik başlıklar masada
AK Parti'de yılın son MYK'sı! Kritik başlıklar masada
Yabancı Öğretmene 5 Kat Maaş! Lisede Eşitsizlik İsyanı
Yabancı Öğretmene 5 Kat Maaş! Lisede Eşitsizlik İsyanı
2 kulüp başkanının 'beraberlik' için anlaştığı belirlendi
2 kulüp başkanının 'beraberlik' için anlaştığı belirlendi
Otellere 'kimlik' düzenlemesi: Kimlik fotokopisi alınmayacak
Otellere 'kimlik' düzenlemesi: Kimlik fotokopisi alınmayacak
Asgari ücret maratonu başlıyor
Asgari ücret maratonu başlıyor
Futbolda 'bahis' soruşturmasında tutuklama kararları
Futbolda 'bahis' soruşturmasında tutuklama kararları
DMM'den 'İstanbul'da yeni bir ilçe kurulacak' iddialarına yalanlama
DMM'den 'İstanbul'da yeni bir ilçe kurulacak' iddialarına yalanlama
Yılın son faiz kararı perşembe günü açıklanacak
Yılın son faiz kararı perşembe günü açıklanacak
100 Milyon TL'ye 5 yıldızlı köpek tesisi yapılmasına tepki
100 Milyon TL'ye 5 yıldızlı köpek tesisi yapılmasına tepki
İstanbullular dikkat: 10 ilçeye 4 saat su verilemeyecek
İstanbullular dikkat: 10 ilçeye 4 saat su verilemeyecek
Öğrencilerin öğretmenle alay ettiği okulun müdürü konuştu
Öğrencilerin öğretmenle alay ettiği okulun müdürü konuştu
Bakanlık açıkladı: TOGG modelleri ne kadar yerli?
Bakanlık açıkladı: TOGG modelleri ne kadar yerli?
Ana sayfaHaberler Yaşam

Meteorolojinin kış öngörüsü: Bu yıl daha az kar yağacak!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bu kış dönemine (Ocak, Şubat, Mart) ilişkin sıcaklık ve yağış tahminlerini paylaştı. MGM Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Şahin Şahbaz, yapılan son analizlere göre, kış aylarında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1 ila 2 derece üzerinde seyredeceğini belirtti. Yüksek sıcaklıklara bağlı olarak, Türkiye genelinde kar yağışlarının geçmiş yıllara göre daha az olması bekleniyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Aralık 2025 15:58, Son Güncelleme : 09 Aralık 2025 16:20
Yazdır
Yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle bu kış Türkiye genelinde kar yağışlarının geçmiş yıllara göre daha az olması bekleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Şahin Şahbaz, bu kış öngörülen mevsim sıcaklıklarına ilişkin değerlendirme yaptı.

Son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin bu hafta soğuk ve yağışlı bir havanın etkisinde olduğunu belirten Şahbaz, yağışların özellikle yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde birkaç gün daha devam edeceğini söyledi.

Şahbaz, yağışların cuma gününden sonra yurdun kuzey kesimlerinde devam edeceğini ancak yurdun diğer bölgelerinde yağış beklentisinin söz konusu olmadığını bildirdi.

Hafta boyunca Ankara, İstanbul ve İzmir'de kar yağışı beklenmediğini vurgulayan Şahbaz, "Ülkemizde sadece Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar yağışı görülecek. Diğer yerlerde yağışlar genelde yağmur şeklinde olacak." diye konuştu.

Sıcaklıkların hafta boyunca mevsim normallerinde seyretmeyi sürdüreceğini dile getiren Şahbaz, sıcaklıkların daha fazla azalmayacağını belirtti.

Analizlere göre ocak, şubat ve mart ayında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1 ila 2 derece üzerinde seyredeceğine dikkati çeken Şahbaz, şunları kaydetti:

"Yağış olarak Ege ve Karadeniz Bölgesi'nde mevsim normallerinin üzerinde ancak diğer bölgelerde mevsim normalleri civarında olacak. Hava sıcaklıklarına bağlı olarak genel olarak kar yağışlarının ülkemiz genelinde geçmiş yıllara göre daha az olacağını söyleyebiliriz."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber