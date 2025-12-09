Antalya'daki kadro kurnazlığı Sayıştay raporuna girdi

-2019-2024 döneminde temizlikçi, beden işçisi veya ilaçlama personeli olarak işe alınan 1670 kişi, girişten çok kısa bir süre sonra mühendis, mimar, öğretmen ve arkeolog gibi uzmanlık gerektiren kadrolara atandı.

-Yalnızca 2024 yılında 248 personelin unvanının değiştirildiği belediyede, bir büro memurunun 18 gün içinde basketbolcu yapılması ve haşere ilaçlama işçisinin hemşire kadrosuna geçirilmesi gibi çarpıcı örnekler raporda yer aldı.

-Sayıştay, sınavsız yapılan bu geçişlerin şeffaflık ve liyakat ilkelerini zedelediğini belirtirken, rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan eski başkan Muhittin Böcek'in görevden uzaklaştırıldığı süreçteki usulsüzlük iddiaları da dosyaya yansıdı.

- CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen Sayıştay incelemesi, belediyedeki personel alım süreçlerinde yaşanan tartışmalı tabloyu tüm detaylarıyla gün yüzüne çıkardı.

GDH'dan Sema Kızılarslan'ın haberine göre, Sayıştay raporunda, belediye yönetiminin, temizlik veya beden işçisi gibi vasıfsız unvanlarla aldığı çok sayıda personeli, sadece birkaç hafta ya da ay içerisinde mühendis, mimar, öğretmen ve arkeolog gibi nitelikli kadrolara geçirdiği belirtildi. Sayıştay'ın tespitlerine göre 2019-2024 yılları arasında toplam 1.670 personel bu yöntemle unvan değiştirdi.

Raporda, bu durumun istisnai bir mekanizma olmaktan çıkıp sistematik bir uygulamaya dönüştüğü vurgulandı. Öyle ki, bir hafta sonra kendi mesleki kadrosuna geçirileceğini bilen bir mimarın, işe girmek için temizlik işçiliği kadrosuna talip olması, eşit rekabet ortamının tamamen ortadan kalktığının bir göstergesi olarak sunuldu.

Temizlik işçiliğinden tiyatro sahnesine uzanan tartışmalı geçişler

Denetim raporunda yer alan örnekler, yapılan unvan değişikliklerinin boyutunu gözler önüne serdi. Sadece 2024 yılı içerisinde 248 kişinin unvanı değiştirildi.

Haşere ilaçlama birimi için "filit işçisi" olarak işe alınanların kısa sürede ziraat mühendisi, hemşire ve hatta güreşçi yapıldığı tespit edildi. Benzer şekilde temizlik işçisi olarak belediyeye giren personel; tiyatro oyuncusu, İngilizce öğretmeni, mimar, fizyoterapist ve gençlik lideri kadrolarına kaydırıldı.

Beden işçilerinin ise mühendis, tekniker veya arkeolog kadrolarına atandığı görüldü. En dikkat çekici tespitlerden biri ise bir büro memurunun işe girişinden sadece 18 gün sonra basketbolcu yapılması oldu.

Mevzuata uygun giriş ancak şaibeli yükseliş

Belediyenin işçi alım sürecini kağıt üzerinde mevzuata uygun biçimde İŞKUR üzerinden ilan ettiği, başvuruların şahsen alındığı ve yönetim kurulu kararlarıyla girişlerin yapıldığı belirtildi. Ancak Sayıştay, asıl sorunun işe giriş sonrasındaki unvan ve görev değişikliği aşamasında yaşandığına dikkat çekti.

Belediye yönetimi bu değişiklikleri mevcut çalışanların talepleri, mezuniyet durumları ve sağlık koşullarına dayandırsa da; Sayıştay bu savunmayı yeterli bulmadı. Raporda, "Fiili görev ile meslek kodu arasındaki ilişkinin sonradan kurulması, gerekli nitelikleri taşıyan adayların yarışma hakkını engellemektedir" değerlendirmesi yapılarak, asıl personel ihtiyacının dolaylı yollarla karşılandığı ifade edildi.

Kamuya girişte fırsat eşitliği ve liyakat zedeleniyor

Sayıştay, vasıfsız kadrolar üzerinden yapılan alımların kısa sürede uzmanlık gerektiren unvanlara dönüştürülmesinin şeffaflık ilkesine aykırı olduğunu belirtti. Bu yöntemin liyakat ilkesini zayıflattığı, kamuya girişte eşit rekabet hakkını engellediği ve belediyeyi yönetimsel risklerle karşı karşıya bıraktığı kaydedildi.

Raporda belediyeye, alımların ihtiyaç duyulan gerçek unvanlara göre yapılması, görev değişikliklerinin istisnai tutulması, kamu kaynakları ve personel planlamasının etkin yönetilmesi önerisinde bulunuldu. Mevcut durumun, kamuya personel girişinde "kapalı devre sistem" görüntüsü oluşturduğu net bir dille ifade edildi.

Rüşvet ve yolsuzluk iddiaları yargıya taşındı

Belediyedeki idari usulsüzlüklerin yanı sıra adli süreçler de işliyor. 5 Temmuz'da yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış ve ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılmıştı. Soruşturma dosyasında, belediyeyle iş yapan şirketlerden usulsüz kazanç sağlandığı, bazı ihalelerde rüşvet ve kara para aklama iddialarının bulunduğu öne sürülüyor.