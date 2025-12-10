Adalet Bakanlığı 2026'da 15 Bin Personel Alacak
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 5 bin personelin alındığını, 15 bin yeni personelin ise 2026'da peyderpey alınacağını açıkladı. Tüm alımlar 2024 KPSS puanıyla yapılacak.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Aralık 2025 11:45, Son Güncelleme : 10 Aralık 2025 11:47
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bakanlığa alınacak 20 bin personelin ilk 5 bininin göreve başladığını, kalan 15 bin personelin 2026 yılı içinde kademeli olarak alınacağını duyurdu. Tunç, tüm personel alımlarında 2024 KPSS puanının kullanılacağını da teyit etti.
Yeni alım ilanının Ocak 2026'da yayımlanması bekleniyor.