Rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan eski CHP ilçe başkanına ev hapsi
Antalya'nın Serik ilçesinde rüşvet olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan önceki dönem CHP Serik İlçe Başkanı Ş.Ç.'ye ev hapsi verildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Aralık 2025 17:05, Son Güncelleme : 10 Aralık 2025 17:12
Bir vatandaştan Serik Belediyesindeki işini yapma karşılığında 80 bin TL talep ettiği iddia edilen önceki dönem CHP Serik İlçe Başkanı Ş.Ç. ve K.K. gözaltına alındı. 2 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme Ş.Ç. için ev hapsi kararı verirken, K.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.