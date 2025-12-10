TBMM'den stajyer şikayetine soruşturma: 1 personel görevden uzaklaştırıldı
Trafik sigortasında Ocak 2026 aylık azami artış oranı belli oldu
Yerli ve milli KKKA aşışında bir aşama geçildi
Bakan Yumaklı: 'Bütün etleri ithal ediyoruz' algısı doğru değil
Togg, 5 büyükşehirde bayilik sistemine geçiyor
Kartalkaya otel yangınında 9 bakanlık personeline adli kontrol
Görüntüler ortaya çıktı: Güllü'nün kızı firar mı ediyordu?
Bahis soruşturmasında tutuklanan kaleci: İllaki gol yerim ben!
Akkuyu NGS'de kariyer fırsatı: 70 kişi Rusya'ya yüksek lisans için gönderilecek
2026 Resmi Tatil Günleri Belli Oldu: İşte Tatil Takvimi!
Bakan Tunç: Türkiye, Avrupa'nın ve insanlığın yükünü omuzlamıştır
Fatih'te ilkokulda panik anları! Öğrenciler tahliye edildi
İzmir'de CHP'li belediyelerde işçilerin eylemi sürüyor
Elektrikli otomobil pazarının lideri Togg oldu
Adli emanet soruşturmasında gözaltı sayısı 12'ye çıktı
Memur maaşı zammıyla birlikte bedelli askerlik ücreti de değişecek
45 ilin ihracatı yılın 11 ayında arttı
Asgari ücret maratonu cuma günü başlıyor
Adli emanetlerde banka sistemi uygulanacak
Bakan Yumaklı: Su konusunda belediyeler üzerine düşeni yapmalı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve don uyarısı!
Türkiye'de nüfus alarmı: Türkiye, yaşlı ülkeler sınıfına girdi
2026'da Kira Ağırlığı Düşecek: Enflasyon Daha Düşük Görünecek
Yılın son faiz kararı yarın açıklanacak
Terör tazminat davalarında 60 gün ve 1 yıllık süre şartlarına iptal kararı
Tapuda online azil dönemi başladı
Mehmet Akif Ersoy'un nasıl deşifre olduğu ortaya çıktı
Bakan Kurum: Ülkemizle, milletimizle, liderimizle gurur duyuyoruz
Bakan Tunç'tan İBB soruşturması açıklaması: İddianame boş demeyin
TÜİK açıkladı: Enflasyon hesaplamasına Avrupa standardı geliyor!
Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,40 değer kaybederek 11.193,88 puandan tamamladı.

Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 44,47 puan azalırken, toplam işlem hacmi 133,7 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,38, holding endeksi yüzde 0,07 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,14 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren ise yüzde 1,89 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) bugün açıklanacak faiz kararı ile Fed yetkililerinin yönlendirmeleri fiyatlamalar üzerinde etkili olurken, yurt içinde ise gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) yarın açıklayacağı faiz kararına çevrildi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, aralık ayında TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 38'e çekmesini bekliyor.

Beklenti anketine katılan 38 ekonomistin 14'ü politika faizinin 100 baz puan, 17'si 150 baz puan, 7'si ise 200 baz puan indirileceğini öngördü.

Analistler, yarın yurt içinde perakende satışlar ve TCMB'nin faiz kararının, yurt dışında ise İngiltere'de İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'in açıklamaları ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, dış ticaret dengesi ve toptan eşya stoklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.100 ve 11.000 puanın destek, 11.300 ve 11.400 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

