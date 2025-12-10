Adliye koridorunda tehdit: Hepinizi öldüreceğim, kefeninizi hazırlayın!

Olay, 18 Eylül Perşembe günü saat 10.30 sıralarında Bahçelievler'deki Bakırköy Adliyesi Ek Binası'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 4 yaşındaki N.Ş.B.'nin velayeti için 5. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşma sonrası Ebubekir Baran ve ailesi, vefat eden eski eşi Sema Nur S.'nin annesi Şenses S. (47), kızkardeşi Seda Nur S. (24) ve yakınlarıyla koridorda karşı karşıya geldi. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Olayda karşı tarafın yakınları olduğu iddia edilen Ş.S.T. ile S.A., Ebubekir Baran'ın ağabeyi Mehmet Baran'a yumruk attı. Koridorun karıştığı kavgaya güvenlik güçleri müdahale etti. Taraflar ardından adliyeden ayrıldı.

KAYINBİRADERİ DIŞARIDA TEHDİT ETTİ

Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından dışarı çıkan Ebubekir Baran, burada eski eşinin kardeşi Muhammed Can S. (21) tarafından 'Sizin hepinizi öldüreceğim, kefenlerinizi hazırlayın' sözleriyle tehdit edildiğini iddia etti. Baran'ın şikayetçi olması üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

'DAYISI AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NDE YARGILANMAKTADIR'

Ebubekir Baran, "Evet, 18 Eylül'de Bakırköy'de velayet davamız vardı. Çocuğumun geçici velayeti anneanneye verilmişti. Mahkemede sürekli talep ettiğimiz ve davanın en başından beri defalarca belirttiğimiz üzere, ailenin madde ticareti yaptığına ilişkin beyanlarımızı bildirmiştik. Bunun sonucunda yapılan araştırmalarda, 4.5 yaşındaki çocuğumla aynı evde yaşayan küçük dayısı Ahmet S.'nin 800 paket uyuşturucu madde, silahlar ve çelik yeleklerle suçüstü yakalanıp tutuklandığı tespit edildi. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu olarak yargılaması devam etmektedir. Bunların tamamı dosyada mevcuttur" dedi.

'2 KİŞİ AİLEME VE BANA SALDIRDI'

Baran, "Duruşmada savunmamı yaptım ve çocuğumun savunmasız olduğunu, bir an önce velayetin tarafıma verilmesi gerektiğini söyledim. Çocuğumun büyük tehlike altında olduğunu ifade ettim. Bu şekilde ailenin madde ticareti yaptığını belirttik ve duruşma tutanakları da buradadır. Savunmayı yaptığım anda, duruşma salonunda karşı tarafın ailesinden çocuğumun anneannesi ve teyzesi bulunuyordu. Savunmamı yaptığım için hemen Muhammed Can S.'ye haber verildi. Muhammed Can S. her zaman yaptığı gibi uyuşturucu çetesinin üyelerini adliyeye gönderdi ve adliyede 16 yaşında 2 kişi aileme ve bana saldırdı. Abimi darbettiler. Bununla ilgili şikayetçi olduk. Saldırganlar adliye polisi tarafından gözaltına alındı fakat sonrasında serbest bırakıldı. Aylardır hala serbest bir şekilde dolaşmaktadırlar" ifadelerini kullandı.

'KEFENİNİZİ HAZIRLAYIN'

Baran, "Saldırının hemen ardından polis eşliğinde adliyenin dışına çıktık. Adliye önünde, saldırganları azmettiren karşı tarafın ailesinden Muhammed Can S., 'Sizin hepinizi öldüreceğim, kefenlerinizi hazırlayın' diyerek elini kolunu sallayarak kaçmıştır. Açıkça azmettirici olduğu bellidir. Bir an önce yakalanmalarını talep ediyorum. Adliyemizin içinde böyle birşeye cüret eden bir uyuşturucu çetesinin dolaşıp insanlara saldırmasını hiçbir şekilde kabul etmiyoruz ve kınıyoruz. Azmettiricisiyle birlikte gereğinin yapılmasını bekliyoruz; acil olarak adalet bekliyoruz" diye konuştu.

OLAYIN GEÇMİŞİ

10 Haziran'da Esenler'de yaşanan olayda Ebubekir Baran, çocuğunu teslim etmek için gittiği sırada kayınbiraderi Muhammed Can S. tarafından kaldırım taşıyla saldırıya uğramıştı. Camı kırılan araçta Baran'ın 4 yaşındaki çocuğu da bulunuyordu. Baran kolundan yaralanmış; saldırı cep telefonu kamerasına yansımıştı. Bu olaydan 4 gün sonra, Baran'ın boşanma aşamasındaki eşi Sema Nur S., Baran'ın yaşadığı binanın önünde silahla kendini vurmuş ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Genç kadının ölmeden önce çektiği videoda, "Kızım aileme emanet, o adama verirseniz hakkımı helal etmem" dediği ortaya çıkmıştı. Olay sonrası Ebubekir Baran gözaltına alınmış; işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakılmıştı.