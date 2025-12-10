Fed'in faiz kararı belli oldu
Bakan Uraloğlu açıkladı: 5G'de ilk sinyal 1 Nisan 2026'da
Adliye emanet kasasının soyulmasına ilişkin 5 zanlı tutuklandı
TBMM Genel Sekreterliğinden 'stajyer öğrenciye istismar' iddiasına açıklama
Trafik sigortasında Ocak 2026 aylık azami artış oranı belli oldu
Yerli ve milli KKKA aşışında bir aşama geçildi
Bakan Yumaklı: 'Bütün etleri ithal ediyoruz' algısı doğru değil
Togg, 5 büyükşehirde bayilik sistemine geçiyor
Kartalkaya otel yangınında 9 bakanlık personeline adli kontrol
Görüntüler ortaya çıktı: Güllü'nün kızı firar mı ediyordu?
Bahis soruşturmasında tutuklanan kaleci: İllaki gol yerim ben!
Akkuyu NGS'de kariyer fırsatı: 70 kişi Rusya'ya yüksek lisans için gönderilecek
2026 Resmi Tatil Günleri Belli Oldu: İşte Tatil Takvimi!
Bakan Tunç: Türkiye, Avrupa'nın ve insanlığın yükünü omuzlamıştır
Fatih'te ilkokulda panik anları! Öğrenciler tahliye edildi
İzmir'de CHP'li belediyelerde işçilerin eylemi sürüyor
Elektrikli otomobil pazarının lideri Togg oldu
Memur maaşı zammıyla birlikte bedelli askerlik ücreti de değişecek
45 ilin ihracatı yılın 11 ayında arttı
Asgari ücret maratonu cuma günü başlıyor
Adli emanetlerde banka sistemi uygulanacak
Bakan Yumaklı: Su konusunda belediyeler üzerine düşeni yapmalı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve don uyarısı!
Türkiye'de nüfus alarmı: Türkiye, yaşlı ülkeler sınıfına girdi
2026'da Kira Ağırlığı Düşecek: Enflasyon Daha Düşük Görünecek
Yılın son faiz kararı yarın açıklanacak
Terör tazminat davalarında 60 gün ve 1 yıllık süre şartlarına iptal kararı
Tapuda online azil dönemi başladı
Mehmet Akif Ersoy'un nasıl deşifre olduğu ortaya çıktı
Bakan Kurum: Ülkemizle, milletimizle, liderimizle gurur duyuyoruz
Adliye emanet kasasının soyulmasına ilişkin 5 zanlı tutuklandı

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosundaki kasalardan yaklaşık 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalınmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Adliye emanet kasasının soyulmasına ilişkin 5 zanlı tutuklandı

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, emanet bürosundaki kasalardan yaklaşık 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalınmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince bir şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltına alınan zanlı sayısı 13'e yükseldi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılık ifadesinin ardından sulh ceza hakimliğine gönderilen şüphelilerden Ö.K, Z.V, E.İ.S, G.V. ve Y.E.K. tutuklandı.

Şüpheliler M.T, B.Ç. ve M.S. hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanırken şüpheliler Y.T, A.T, F.T, A.S. ve D.D. hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartı getirildi.

- Ne olmuştu?

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosu'nda çalışan kadrolu işçi E.T'nin uzun zamandır işe gelmemesi üzerine 1 Aralık'ta durumdan şüphelenen sorumlu cumhuriyet savcısı, emanet memuru K.D'ye kasaları açtırmıştı.

Kasaların boş olduğunun anlaşılması üzerine yapılan incelemede, soruşturma ve kovuşturma dosyalarına ait yaklaşık 50 kilogram gümüş ve yaklaşık 25 kilogram altının kayıp olduğu belirlenmişti.

Araştırmada, E.T'nin karısı ve çocuklarıyla 19 Kasım'da uçakla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İngiltere'ye kaçtığı tespit edilmişti. Şüpheli ile eşi E.T. hakkında yakalama kararı çıkarılmış, kasalardan sorumlu olan K.D. gözaltına alınmıştı.

Büroda çalışan E.T'nin adli emanette bulunan altın ve gümüşü tek seferde market arabasıyla çıkardığı belirlenmişti.

- Bir şüpheli tutuklanmıştı

Şüpheli K.D. ise sevk edildiği Büyükçekmece Adliyesi'nde "zimmet" suçundan tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında, polis ekiplerince belirlenen 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, firari şüpheli E.T'nin kayınpederi, kayınvalidesi ve kayınbiraderinin yanı sıra çalınan altınların yüklendiği araçta bulunduğu, kamera kayıtlarından tespit edilen şüphelilerden 1'i ile altınların bir kısmını almak için gelen başka bir kişinin de aralarında bulunduğu 10 zanlı yakalanmıştı.

Polis ekiplerince 2 şüpheli daha gözaltına alınırken, şüpheli sayısı 12'ye yükselmişti.

