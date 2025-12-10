Adliye emanet kasasının soyulmasına ilişkin 5 zanlı tutuklandı

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, emanet bürosundaki kasalardan yaklaşık 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalınmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince bir şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltına alınan zanlı sayısı 13'e yükseldi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılık ifadesinin ardından sulh ceza hakimliğine gönderilen şüphelilerden Ö.K, Z.V, E.İ.S, G.V. ve Y.E.K. tutuklandı.

Şüpheliler M.T, B.Ç. ve M.S. hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanırken şüpheliler Y.T, A.T, F.T, A.S. ve D.D. hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartı getirildi.

- Ne olmuştu?

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosu'nda çalışan kadrolu işçi E.T'nin uzun zamandır işe gelmemesi üzerine 1 Aralık'ta durumdan şüphelenen sorumlu cumhuriyet savcısı, emanet memuru K.D'ye kasaları açtırmıştı.

Kasaların boş olduğunun anlaşılması üzerine yapılan incelemede, soruşturma ve kovuşturma dosyalarına ait yaklaşık 50 kilogram gümüş ve yaklaşık 25 kilogram altının kayıp olduğu belirlenmişti.

Araştırmada, E.T'nin karısı ve çocuklarıyla 19 Kasım'da uçakla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İngiltere'ye kaçtığı tespit edilmişti. Şüpheli ile eşi E.T. hakkında yakalama kararı çıkarılmış, kasalardan sorumlu olan K.D. gözaltına alınmıştı.

Büroda çalışan E.T'nin adli emanette bulunan altın ve gümüşü tek seferde market arabasıyla çıkardığı belirlenmişti.

- Bir şüpheli tutuklanmıştı

Şüpheli K.D. ise sevk edildiği Büyükçekmece Adliyesi'nde "zimmet" suçundan tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında, polis ekiplerince belirlenen 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, firari şüpheli E.T'nin kayınpederi, kayınvalidesi ve kayınbiraderinin yanı sıra çalınan altınların yüklendiği araçta bulunduğu, kamera kayıtlarından tespit edilen şüphelilerden 1'i ile altınların bir kısmını almak için gelen başka bir kişinin de aralarında bulunduğu 10 zanlı yakalanmıştı.

Polis ekiplerince 2 şüpheli daha gözaltına alınırken, şüpheli sayısı 12'ye yükselmişti.