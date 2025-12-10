KDK devreye girdi: Kaydı silinen öğrenci yeniden yurda yerleştirildi
Sinpaş YTS ile taksitini seç, peşinatsız ve faizsiz kolayca arabana sahip ol!
Ali Yalçın'dan 'kariyer zammı' açıklaması: Adaletsizliği büyütür!
Fed'in faiz kararı belli oldu
Bakan Uraloğlu açıkladı: 5G'de ilk sinyal 1 Nisan 2026'da
Adliye emanet kasasının soyulmasına ilişkin 5 zanlı tutuklandı
TBMM Genel Sekreterliğinden 'stajyer öğrenciye istismar' iddiasına açıklama
Trafik sigortasında Ocak 2026 aylık azami artış oranı belli oldu
Yerli ve milli KKKA aşışında bir aşama geçildi
Bakan Yumaklı: 'Bütün etleri ithal ediyoruz' algısı doğru değil
Togg, 5 büyükşehirde bayilik sistemine geçiyor
Kartalkaya otel yangınında 9 bakanlık personeline adli kontrol
Görüntüler ortaya çıktı: Güllü'nün kızı firar mı ediyordu?
Bahis soruşturmasında tutuklanan kaleci: İllaki gol yerim ben!
Akkuyu NGS'de kariyer fırsatı: 70 kişi Rusya'ya yüksek lisans için gönderilecek
2026 Resmi Tatil Günleri Belli Oldu: İşte Tatil Takvimi!
Bakan Tunç: Türkiye, Avrupa'nın ve insanlığın yükünü omuzlamıştır
Fatih'te ilkokulda panik anları! Öğrenciler tahliye edildi
İzmir'de CHP'li belediyelerde işçilerin eylemi sürüyor
Elektrikli otomobil pazarının lideri Togg oldu
Memur maaşı zammıyla birlikte bedelli askerlik ücreti de değişecek
45 ilin ihracatı yılın 11 ayında arttı
Asgari ücret maratonu cuma günü başlıyor
Adli emanetlerde banka sistemi uygulanacak
Bakan Yumaklı: Su konusunda belediyeler üzerine düşeni yapmalı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve don uyarısı!
Türkiye'de nüfus alarmı: Türkiye, yaşlı ülkeler sınıfına girdi
2026'da Kira Ağırlığı Düşecek: Enflasyon Daha Düşük Görünecek
Yılın son faiz kararı yarın açıklanacak
Terör tazminat davalarında 60 gün ve 1 yıllık süre şartlarına iptal kararı
SPK, 12 şirketin borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 12 şirketin toplam 40 milyar 200 milyon lira ve 500 milyon dolarlık borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Aralık 2025 23:40, Son Güncelleme : 10 Aralık 2025 23:39
SPK haftalık bültenine göre Kurul, Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 270 milyon liralık bedelsiz sermaye artırım talebine onay verdi.

Kurul, EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama AŞ'nin 750 milyon liralık, Tera Finans Faktoring AŞ'nin 600 milyon liralık, İş Finansal Kiralama AŞ'nin 14 milyar liralık, BNP Paribas Finansal Kiralama AŞ'nin 3 milyar liralık, Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi AŞ'nin 5 milyar liralık, Emir Varlık Yönetim AŞ'nin 1 milyar 200 milyon liralık, Koç Finansman AŞ'nin 1 milyar 150 milyon liralık, Koç Sistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri AŞ'nin 1 milyar liralık, Otokoç Otomotiv Ticaret ve Sanayi AŞ'nin 5 milyar liralık, Dardanel Önentaş Gıda Sanayi AŞ'nin 6 milyar liralık, Yıldızlar İnşaat ve Ticaret AŞ'nin 2 milyar 500 milyon liralık ve ADM Elektrik Dağıtım AŞ'nin 500 milyon dolarlık borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verildi.

SPK ayrıca, ZKB Varlık Kiralama AŞ'nin 1 milyar liralık ve Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama AŞ'nin 400 milyon liralık yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracı başvurusunu onayladı.

Kurul, Emlak Katılım Portföy Yönetimi AŞ'nin faaliyet izni ile portföy yöneticiliği ve yatırım danışmanlığı yetki belgesi verilmesi talebini olumlu karşıladı.

- İdari para cezaları

Sermaye Piyasası Kurulu, Koza Altın İşletmeleri AŞ (KOZAL) payına dayalı KZBAZ.V varant piyasasında gerçekleşen işlemlerin incelemesi sonucunda bir kişiye 424 milyon 766,5 lira idari para cezasının uygulanmasına karar verdi.

Alnus Yatırım Menkul Değerler AŞ hakkında yapılan inceleme sonucunda ise şirkete toplam 7 milyon 233 bin 837 lira ceza uygulandı.

Kurul, İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ'ye 4 milyon 991 bin 835 lira tutarında idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

- Erişim engeli kararları

Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında izinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcılığı ve kaldıraçlı işlem yaptırdığı tespit edilen 6 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar veren SPK, sermaye piyasalarında izinsiz olarak faaliyette bulunulmasının engellenmesi amacıyla 4 internet sitesi ve 2 sosyal medya hesabına erişimin engellenmesi için de gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına hükmetti.

