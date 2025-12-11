İstanbul'da ev yangını: 3 çocuk yaşamını yitirdi

Öte yandan, çocukların annelerinin ise yangın sırasında evde olmadığı belirtildi.

Hastaneye kaldırılan çocuklardan 3'ünün hayatını kaybettiği, 1'inin ise durumunun ağır olduğunu öğrenildi.

Fevzi Çakmak Mahallesi Umman Sokak bulunan 2 katlı binanın girişindeki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

