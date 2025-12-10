KDK devreye girdi: Kaydı silinen öğrenci yeniden yurda yerleştirildi
Sinpaş YTS ile taksitini seç, peşinatsız ve faizsiz kolayca arabana sahip ol!
Temizlediği beton mikserine düşen sürücü hayatını kaybetti

Arnavutköy'de çalışır haldeki beton mikserini temizlerken içine düşerek hayatını kaybeden sürücünün kimliği belli oldu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Aralık 2025 23:55, Son Güncelleme : 10 Aralık 2025 23:57
Olay, saat 22.15 sıralarında Arnavutköy Yavuz Selim Mahallesi Sevban Mehmet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 NK 5116 plakalı beton mikseri sürücüsü Ahmet Çakır, mikserini hortumunu temizlemek için aracı yol kenarına park etti. Sürücü Çakar, temizlik yaptığı sırada çalışır vaziyetteki mikserin hortumundan içeriye düştü. Feci şekilde hayatını kaybeden sürücünün vücudu parçalandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çakır'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

