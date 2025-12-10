Cevdet Yılmaz: Ekonomimiz 2025'te 1,5 Trilyon Doları Aşacak
Ali Yalçın: Bazı ünvanlarda 'Kariyer Zammı' ihtiyaç, herkese seyyanen zam ise zarurettir

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Eğitim-Bir-Sen'in Konya'daki Teşkilat Buluşması'nda konuştu. Güncel ücret tartışmalarına değinen Yalçın, üst bürokrasiye yönelik "kariyer zammı"nın ücret adaletsizliğini artıracağını vurguladı. Yalçın, ücret adaletini sağlamak için üst bürokrasiye zam ihtiyacı olsa da, "tüm kamu görevlileri açısından seyyanen zam bir zarurettir" ifadelerini kullandı.

Haber Giriş : 10 Aralık 2025 22:40, Son Güncelleme : 11 Aralık 2025 09:42
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Eğitim-Bir-Sen Konya Şubesi'nin bir düğün ve kongre merkezinde düzenlediği, "Teşkilat Buluşması" programında, sendikal mücadelede 33 yılı geride bıraktıklarını anımsattı.

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde dünyanın insanlıkta ayakta kalma imtihanı vermeye çalıştığını aktaran Yalçın, "Gazze'de 70 bin insan soykırıma uğradı. 100 bini aşkın insan yaralandı. Bir kısım hayatını engelli olarak devam ettirecek eğer hayatta kalabilirse... Türkiye'de Filistin'e destek platformunun dönem sözcülüğünü ve koordinatörlüğünü yaparak 81 ildeki tüm eylem ve organizasyonların ya başında ya da en güçlü sosyal ortak olarak içinde yer aldık." diye konuştu.

Yalçın, her zaman sivil iradenin güçlenmesi konusunda çaba gösterdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Türkiye'de sendikalar değerlerle, demokrasi ile sorunluydu. Darbelerin yandaşı olmak gibi bir aymazlığın içindeydi. Biz bu konularda doğru imtihan vermeyi başardık. Milletin değerlerine sahip çıktık. Ülkenin demokratikleşmesi konusunda, vesayetin millet iradesi üzerinden düşmesi hususunda hep haysiyetli bir noktada durduk ve her zaman millet iradesini muteber gördük. Darbeler konusunda hiçbir zaman kargaşanın mikser görevini üstlenmedik. Hiçbir zaman topuk selamıyla ihale almadık, omzu kalabalıkların 10 yılda bir millete haddini bildirdiği süreçlerde haysiyetsiz bir noktada durmadık. Onun için Memur-Sen farklı ve güçlü bir aile."

Kamu çalışanları arasında ücret dengesinin kurulması gerektiğini ifade eden Yalçın, şunları kaydetti:

"Bugünlerde 'kariyer zammı' dedikleri üst bürokrasiye zam tartışması var. Kamuoyunda tepkiler yükseliyor. Üst bürokrasi açısından da düzenlemeye ihtiyaç var. Ücret adaletsizlikleri var. Ücret adaletini sağlamak, oraya zam yapmak bir ihtiyaç ama tüm kamu görevlileri açısından seyyanen zam bir zarurettir. Bunu öteleyemezsiniz. Kamuda bu tarafı görmeden o tarafı görmeye kalktığınızda bu ücret adaletsizliği dolayısıyla homurtuyu büyütürsünüz."

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Konya Şube Başkanı Nazif Karlıer'in de konuşma yaptığı programa, çok sayıda üye katıldı.

