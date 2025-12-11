Şanlıurfa'da elektrik denetiminden gizli kripto üretim tesisi çıktı

Türkiye'de hemen her alanda kaçakçılıkla mücadele sürüyor.

Bunlar arasında en ciddi boyutlarda yaşanan kaçakçılık ise elektrikte...

Özellikle Güney Doğu'da bu durum, legal elektrik kullanımdan bir daha yaygın.

Şanlıurfa, bu alanda başı çekiyor...

KAÇAK TRAFO TESPİT EDİLDİ

Hilvan ilçesindeki tesiste, kripto üretimi için gerekli olan elektriğin kaçak trafo üzerinden sağlandığı anlaşıldı.

Yapay zeka destekli dronlarla yapılan denetimde ahır şeklinde tasarlanmış bir yapının içerisinde, 1.600 kWh gücünde kaçak trafo tespit edildi.

BİN 500 HANENİN GÜNLÜK KULLANIMINA DENK

Kurulan kaçak elektrik düzeniyle tesisin günlük 40 bin kilovatsaat elektrik tükettiği, bu rakamın da yaklaşık bin 500 hanenin günlük tüketimine denk geldiği belirlendi.

HER AY BİN ÇEYREK ALTIN DEĞERİNDE KAÇAK ELEKTRİK

Uzmanlar, ahır şeklinde gizlenmiş kripto para üretim tesisinde kullanılan elektriğin maddi değerinin ise tam kapasite kullanıldığında aylık yaklaşık bin çeyrek altına denk geldiğini belirtti.

SAVCILIK KAÇAK TRAFOYA EL KOYMA KARARI ALDI

Kaçak trafonun tespit edilmesinin ardından savcılığa suç duyurusunda bulunan yetkililer, başvuru sonrasında savcılığın trafoya el koyma kararı aldığını duyurdu.

Tesiste kripto para üretiminde kullanılan bilgisayar sistemleri ve bağlantılı cihazlara ilişkin incelemeler ise güvenlik güçleri tarafından sürdürülüyor.