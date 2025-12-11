Kayseri'de uygulamadan polise çarpıp kaçtı: Aracı 1 km uzakta bulundu

Ekiplerce yapılan çalışmalarda, M.A.A.'nın kaçtığı otomobil aynı mahallede uygulama noktasına yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta olan Hamidiye Caddesi üzerinde park halinde bulundu.

Ekipler tarafından M.A.A.'yı yakalamak için çalışma başlatıldı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net