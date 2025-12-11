TBMM'de taciz skandalı: Mağdur çocuğa psikolojik destek sağlandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) taciz skandalı ortaya çıktı.

TBMM Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada, olaya ilişkin alınan şikayet başvurusu ile soruşturma başlatıldığı belirtildi.

"VAKİT KAYBETMEDEN SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTIR"

Açıklamada, "Kurumumuzda 2024-2025 Eğitim Öğretim döneminde görev yapan bir stajyerin ailesi tarafından TBMM Genel Sekreterliğine 19.11.2025 tarihinde sunulan şikayet dilekçesi üzerine vakit kaybetmeksizin 20.11.2025 tarihinde konuyla ilgili idari soruşturma başlatılmıştır.

Soruşturma kapsamında dilekçede yer alan iddialar, titizlikle incelenmekte olup şu ana kadar aşçı olarak görev yapan bir kamu personeli 04.12.2025 tarihinde görevinden uzaklaştırılmıştır. Şikayete tabi diğer kişiler hakkında soruşturma derinlemesine devam etmektedir.

"İLGİLİLER KAMU GÖREVİNDEN ÇIKARILDI"

12.12.2025 tarihine kadar soruşturmanın tamamlanması öngörülmekte olup ilgililer hakkında kamu görevinden çıkarılma/iş akdinin sonlandırılması da dahil olmak üzere gereken disiplin işlemleri uygulanacaktır. Mevcut soruşturma kapsamında elde edilen hususlar adli makamlar ile paylaşılacaktır" denildi.

PSİKOLOJİK DESTEK SAĞLANDI

Bu kapsamda inceleme devam ederken, çocuk ile ailesine yönelik psikososyal destek başlatıldığı açıklandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, TBMM Genel Sekreterliği tarafından detayları kamuoyuyla paylaşılan olaya ilişkin başlatılan idari soruşturma ile adli süreç dikkatle izleniyor.

Bakanlığa bağlı uzman personel tarafından çocuk ve ailesine yönelik psikososyal destek sürecinin başlatıldığını açıklayan Bakanlık kaynakları, hukuki sürecin de yakından takip edileceğini vurguladı.