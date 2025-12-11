Tutuklanan Mehmet Akif Ersoy'un savcılık ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, Ufuk Tetik, Mustafa Manaz ve Ebru Gülan sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Mehmet Akif Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı. Serbestiyet'in aktardığına göre Ersoy hakkındaki iddiaları reddetti.

Ersoy'un savcılık ifadesinin tam metni şöyle:

"Hakkımdaki söz konusu ifadeleri ve iddiaları kesinlikle reddediyorum. Hayatımda hiç uyuşturucu madde kullanmadım. Bu iddialar çok çirkindir.

E.A. ile bir dönem flört ettiğimiz bir dönem oldu ancak devam ettiremedik bitirdik. Arkadaşlarım ile E.A. arasında diyaloğa ilişkin iddialar çok çirkindir. Böyle bir şey olmadı.

Seba isimli rezidanstan 2022 yılında taşındım. M.A. Ulus'ta bulunan eve hiç gelmedi.

E.A'nın kız kardeşi E.A.'yı tanımam ancak E.A.'dan dolayı bilirim. Kendisini herhangi bir şekilde korumam söz konusu değildir. Hatta ben tam tersi E. ve annesini emniyete gönderdim. Gidin devlet ile iş birliği yapın dedim ve onlar da yaptılar.

B.K. İ. adlı şirketin sahibidir. Kendisi ile 2017-2018 yıllarında tanıştım. Normal bir arkadaşımdır.

M.D. TRT Word'de çalışıyor. Sektörden dolayı tanırım. Herhangi bir ilişkim yoktur.

Ben yönetici olduktan sonra Ufuk Tetik ve diğer arkadaşlarımı televizyona dahi çıkarmadım. Hatta arkadaşlarım bana bundan dolayı sitem etmişti. Bu iddialar da yalandır.

S.D. ile 2011 yılında sektörden dolayı tanıştım. 2024 yılında hasmım oldu sebebi de eşi B.D.'yi işten çıkarmamdır. S.D. ve Ufuk ile asla herhangi bir ticaretim olmadı. Aramızda bir para muhabbeti de geçmedi.

K.U.'yu Cumhurbaşkanlığı'nın uçağına ben bindirmedim. Zaten Cumhurbaşkanlığının uçağına binecek gazetecileri İletişim Bakanlığı seçmektedir. K. ile E.'nin tanıştığına dair bilgim yoktur. İhtimal dahi vermiyorum.

S.T.'nin çakarlı araçla gezdiği iddiası yalandır.

Grup seks iddialarının hepsi yalandır.

Köprüde yaptığım kazada uyuşturucu etkisinde değildim. Buna dair polis tutanağı vardır.

Barcelona'ya A.G.'nin bir arkadaşı da orada olduğu için tatile gittiğimiz doğrudur. Rezan Epözdemir ile orada tesadüfen karşılaşmıştık. Başkonsolos arkadaşım da vardı.

Mustafa Manaz ile %5 -%10 civarında, resmiyette olmasa da bir ortaklığım vardır.

G.A. ile beni A.G. tanıştırdı. Bir kere evine gitmişimdir. E.D., oyuncu bir arkadaşımdır.

Arkadaşlarımın telefonundan uyuşturucu madde siparişi verdiğim iddiaları yalandır.

Şubat ayında bahsettiğiniz iddialar ile benzer şekilde bir twitter hesabı açılmıştı. Bu iddiaların bir kısmı tweet hesabında yazılmıştı. Biz bu tweetler hakkında suç duyurusunda bulunmuştuk. O zaman kimin kullandığını tespit edemedik. Diyeceklerim bunlardan ibarettir."

Savcılığın tutuklama talepli sevk yazısında ne yazıyor?

Serbestiyet'in haberine göre savcılığın tutuklama talepli sevk yazısında şu ifadeler yer aldı:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan adli soruşturmaya esas olmak üzere; aşağıda açık kimlik bilgileri yazılı şüpheliler mevcutlu olarak gönderilmiş olup, şüpheliler hakkında yapılan soruşturma kapsamında dosya içerisinde bulunan gizli tanık ifadeleri, bilgi sahibi beyanları doğrultusunda alınan şüpheli savunmaları birlikte değerlendirildiğinde;

Gizli tanık beyanlarında geçen kişiler, konuşmalar ve eylemler ile şüphelilerin ifadesinde yer alan kişiler ile olan irtibatlarının gizli tanık beyanlarında geçen kişiler belirtilen konularda bulunmuş oldukları da itibara alındığında şüphelilerin tevilli yoldan ikrarları ile suç tarihi kapsamında yine beyanları göz önüne alındığında şüphelilerin husumetli oldukları ya da menfaat karşılığında veya menfaat sağladıklarından,

Şüphelilerin eve gelen kadınlara uyuşturucu madde vererek etkileri oluşturup madde kullanıldıkları için o kadınları ilişkiye sokarak bu kişileri ilerleyen süreçte kendisine ve çevresine sektörel ve maddi anlamda menfaat sağladığı;

Şüpheli Mehmet Akif ERSOY ile fikir ve eylem birliği içerisinde hareket eden şüpheli Mustafa MANAZ, Ufuk TETİK ve Ebru GÜLAN'ın bahse konu suçları iştirak halinde işledikleri anlaşılmakla;

Şüphelilerin üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların ve tutuklama nedeninin bulunduğu, dosya kapsamında delillerin toplanmamış olması şüphelilerin serbest kalması ile birlikte söz konusu delilleri temin etme ihtimali bulunduğu değerlendirilmektedir.

Şüphelilerin üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suçlara dair yaptırımlar uyarınca cezanın üst haddi dikkate alınarak 5271 sayılı CMK'nın 100. vd. maddeleri uyarınca TUTUKLANMALARINA, Karar verilmesi kamu adına talep olunur."