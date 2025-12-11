Bakan Bolat ABD'de temaslara başlıyor: 100 milyar dolarlık ticaret hedefi

Uzmanlar 'faiz' kararını değerlendirdi: İndirimler devam edebilir!
Uzmanlar 'faiz' kararını değerlendirdi: İndirimler devam edebilir!
Sinpaş YTS ile taksitini seç, peşinatsız ve faizsiz kolayca evine sahip ol
Sinpaş YTS ile taksitini seç, peşinatsız ve faizsiz kolayca evine sahip ol
Sponsorlu İçerik
Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: 'TİSK elini taşın altına koymalı'
Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: 'TİSK elini taşın altına koymalı'
Askerden dönenler dikkat! 30 gün boyunca ücretsiz olacak
Askerden dönenler dikkat! 30 gün boyunca ücretsiz olacak
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
e-İmza suç örgütünün yapısı çözüldü: 123 sanık hakkında iddianame
e-İmza suç örgütünün yapısı çözüldü: 123 sanık hakkında iddianame
Uçak biletlerinde düzenleme: İç hatlar tavan fiyatı 6 bin 100 lira oldu
Uçak biletlerinde düzenleme: İç hatlar tavan fiyatı 6 bin 100 lira oldu
MHP, Terörsüz Türkiye raporunu komisyona sundu
MHP, Terörsüz Türkiye raporunu komisyona sundu
İstanbul'un en pahalı ve en ucuz aidatlı ilçeleri belli oldu
İstanbul'un en pahalı ve en ucuz aidatlı ilçeleri belli oldu
Hafriyat döken firmaya 7,5 milyon lira ceza
Hafriyat döken firmaya 7,5 milyon lira ceza
Balıkesir'de 4,9 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 4,9 büyüklüğünde deprem
Cevdet Yılmaz: Ekonomimiz 2025'te 1,5 Trilyon Doları Aşacak
Cevdet Yılmaz: Ekonomimiz 2025'te 1,5 Trilyon Doları Aşacak
Hakimin düğün fotoğrafları dava dosyasına girdi: İtiraz üzerine yargılamadan alındı
Hakimin düğün fotoğrafları dava dosyasına girdi: İtiraz üzerine yargılamadan alındı
Meclis'te 'stajyer tacizi' iddiası: Kamu çalışanı görevden uzaklaştırıldı
Meclis'te 'stajyer tacizi' iddiası: Kamu çalışanı görevden uzaklaştırıldı
İstanbul'da ev yangını: 3 çocuk yaşamını yitirdi
İstanbul'da ev yangını: 3 çocuk yaşamını yitirdi
22 ilde DEAŞ operasyonu: 92 gözaltı
22 ilde DEAŞ operasyonu: 92 gözaltı
Belediyelerdeki ruhsat rüşvetine son! Resmi Gazetede yayımlandı
Belediyelerdeki ruhsat rüşvetine son! Resmi Gazetede yayımlandı
Torba Yasa ile Emeklilik ve Borçlanmada Yeni Dönem Başlıyor
Torba Yasa ile Emeklilik ve Borçlanmada Yeni Dönem Başlıyor
Sır perdesi aralandı! Güllü'yü itti 'bay bay' dedi
Sır perdesi aralandı! Güllü'yü itti 'bay bay' dedi
Yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak?
Yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak?
Mehmet Akif Ersoy dahil 4 kişi tutuklandı
Mehmet Akif Ersoy dahil 4 kişi tutuklandı
Kullanma tarihi geçmiş ürünlere etiket basarken yakalandılar
Kullanma tarihi geçmiş ürünlere etiket basarken yakalandılar
Tefecilik yapanlara düzenlenen operasyonda 17 tutuklama
Tefecilik yapanlara düzenlenen operasyonda 17 tutuklama
KDK devreye girdi: Kaydı silinen öğrenci yeniden yurda yerleştirildi
KDK devreye girdi: Kaydı silinen öğrenci yeniden yurda yerleştirildi
Ali Yalçın: Bazı ünvanlarda 'Kariyer Zammı' ihtiyaç, herkese seyyanen zam ise zarurettir
Ali Yalçın: Bazı ünvanlarda 'Kariyer Zammı' ihtiyaç, herkese seyyanen zam ise zarurettir
Fed'in faiz kararı belli oldu
Fed'in faiz kararı belli oldu
Bakan Uraloğlu açıkladı: 5G'de ilk sinyal 1 Nisan 2026'da
Bakan Uraloğlu açıkladı: 5G'de ilk sinyal 1 Nisan 2026'da
Adliye emanet kasasının soyulmasına ilişkin 5 zanlı tutuklandı
Adliye emanet kasasının soyulmasına ilişkin 5 zanlı tutuklandı
Trafik sigortasında Ocak 2026 aylık azami artış oranı belli oldu
Trafik sigortasında Ocak 2026 aylık azami artış oranı belli oldu
Yerli ve milli KKKA aşışında bir aşama geçildi
Yerli ve milli KKKA aşışında bir aşama geçildi
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Bakan Bolat ABD'de temaslara başlıyor: 100 milyar dolarlık ticaret hedefi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ABD ile ikili ticarette belirlenen 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi kapsamında yarın Washington'a giderek, bir dizi üst düzey temas gerçekleştirecek.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Aralık 2025 13:50, Son Güncelleme : 11 Aralık 2025 13:51
Yazdır
Bakan Bolat ABD'de temaslara başlıyor: 100 milyar dolarlık ticaret hedefi

Bakan Bolat, bu ülkeyle ikili ticari ve ekonomik ilişkileri daha ileriye taşımak amacıyla yarın ABD'yi ziyaret edecek.

Washington'da bir dizi üst düzey temaslarda bulunacak Bolat, ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ve ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ile görüşecek.

Bolat ayrıca ABD ekonomisinin önde gelen temsilcilerinin olduğu ABD Ticaret Odası üyesi firmaların temsilcileriyle de bir araya gelecek.

Enerjiden savunmaya stratejik alanlarda mevcut yol haritası görüşülecek

Ziyaret kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ikili ticarette belirlenen 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşılması için atılması gereken somut adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde, enerjiden yatırımlara, savunma sanayisinden ileri teknolojilere kadar iki ülke arasındaki işbirliği potansiyelini artıracak stratejik alanlarda mevcut yol haritası istişare edilecek, yeni işbirliği fırsatları değerlendirilecek.

Türkiye ile ABD arasındaki ticari ve ekonomik diyaloğu kurumsallaştıran Ticaret ve Yatırım İlişkilerinin Geliştirilmesine İlişkin Anlaşma kapsamındaki Ticaret ve Yatırım Konseyi (TIFA) mekanizması da dahil, mevcut tüm platformların etkin kullanımı ve geliştirilmesi konuları görüşmelerde ele alınacak.

Ziyaret, işbirliği adımlarını somutlaştıran kritik bir aşamayı temsil ediyor

Ticaret Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde çizilen çerçeve doğrultusunda, ABD ile dengeli ve sürdürülebilir bir ticaretin tesisi, karşılıklı yatırımların da teşviki yönündeki kararlılığını sürdürüyor.

Bu kapsamda ziyaretin küresel ticaretteki zorlu koşullara rağmen iki müttefik ülke arasındaki güçlü ekonomik bağları teyit eden ve geleceğe dönük işbirliği adımlarını somutlaştıran kritik bir aşamayı temsil ettiği belirtiliyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber