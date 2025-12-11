UMED'den Gazetecilikte Suç ve Taciz İddialarına Sert Tepki

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED), son günlerde bazı gazeteciler hakkında ortaya atılan uyuşturucu kullanımı, yasa dışı eğlenceler, kadın çalışanlara yönelik baskı ve taciz gibi iddialara ilişkin yaptığı açıklamada, mesleği itibarsızlaştıranlara karşı sıfır tolerans gösterileceğini belirtti. UMED, devam eden suç örgütü ve yolsuzluk soruşturmalarında medya mensuplarının isimlerinin geçmesinin sektörün itibarını ciddi şekilde zedelediğini vurguladı. Açıklamada, bu tür olayların yalnızca mesleki ahlaka zarar vermekle kalmadığı, aynı zamanda halkın haber alma hakkına da saygısızlık anlamı taşıdığı ifade edildi.

UMED'den Mesleki İtibar ve Ahlak Vurgusu

Dernek, ahlak dışı eylemlerle gündeme gelen kişilerin tüm medya camiasını lekelediğini ve binlerce dürüst gazetecinin bu nedenle zan altında kaldığını belirtti. UMED'in açıklamasında şu değerlendirmeye yer verildi: "Hiç kimsenin kişisel zaaf ve çıkarlarıyla gazetecilik mesleğini kirletmeye hakkı yoktur. Genç iletişimcilerin kariyer umutlarını tüketen bu davranışlara sessiz kalmayacağız.

"UMED'in Sektöre Yönelik Çağrıları

Mesleği itibarsızlaştıran her türlü ahlak dışı eylemin karşısındayız.

Gazeteciliği kirli ilişkilere bulaştıranların sektörde yeri yoktur.

Bu iddialara karışanlar adalet önünde hesap vermelidir.

Medya kuruluşları iç denetim mekanizmalarını derhal işletmelidir.

Genç İletişimcilere Temiz Meslek Ortamı

UMED, genç iletişimcilerin temiz bir mesleki ortamda yetişmesi için gerekli adımların kararlılıkla atılacağını duyurdu. Dernek, gazeteciliğin temel sermayesinin kamuoyunun duyduğu güven olduğunu vurgulayarak, "Bu güveni zedeleyenlere karşı sıfır tolerans ilkemizi sürdüreceğiz" mesajını verdi.