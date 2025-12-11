Askerden dönenler dikkat! 30 gün boyunca ücretsiz olacak

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), askerlik görevini tamamlayarak terhis olan vatandaşlara yönelik önemli bir uygulamayı kamuoyuyla paylaştı.

Yapılan açıklamaya göre, terhis edilen tüm vatandaşlar 30 gün boyunca ücretsiz sağlık hizmeti alabilecek.

Bu uygulamanın amacı, askerlik sonrası adaptasyon sürecindeki gençlerin sağlık hizmetlerine hızlı ve kolay erişimini sağlamak.

30 GÜN BOYUNCA ÜCRETSİZ SAĞLIK HİZMETİ

Bu uygulama sayesinde gençler, hizmetten ayrıldıktan sonra bir ay boyunca hiçbir ücret ödemeden kamu sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyor.

Uygulama kapsamında vatandaşlar; devlet hastaneleri, aile hekimleri, acil servisler ve belirli kamu sağlık kuruluşlarında sunulan temel sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanabilecek.