Bakan Işıkhan: Nitelikli iş gücünü yetiştirecek yeni uygulamaları hayata geçiriyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ATO Congresium'da düzenlenen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) 29. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, ülkenin büyümesine ve gelişmesine sağladıkları katkılardan dolayı TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol'a ve yönetimine teşekkür etti.

Genel kurul vesilesiyle bir kez daha güven tazeleyerek yoluna devam edecek yönetime bundan sonraki çalışmaları için başarı dileyen Bakan Işıkhan, sendikal faaliyetlerin, çalışma hayatının işçi, işveren ve devlet taraflarından oluşan üçlü yapısının, sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi ve sosyal diyaloğun geliştirilmesi bakımından vazgeçilmez öneme sahip olduğunu söyledi.

Hükümet olarak, göreve geldikleri günden bu yana her zaman işçi ve işveren kesimi arasındaki arabulucu rolünü layıkıyla yerine getirmeye çalıştıklarını dile getiren Işıkhan, "Bugüne kadar milletimizin geleceğini belirleyen, ülkemizin kalkınmasına ve gelişmesine katkı sağlayacağına inandığımız her kritik adımı, sosyal paydaşlarımızla birlikte attık. Dolayısıyla bugün, bu salonda bulunan sosyal paydaşlarımız, sadece iş dünyasının değil, aynı zamanda, Türkiye Yüzyılı hedeflerine hızla ilerleyen Türkiye'nin de en güçlü teminatıdır." ifadelerini kullandı.

Işıkhan, Türkiye'nin bugüne kadar küresel belirsizlik atmosferinin sebep olduğu finansal sınavlardan ve sınamalardan alnının akıyla çıkmayı başarmış bir ülke olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin özellikle son yıllardaki salgın, küresel krizler, savaşlar ve afetler gibi hadiselere rağmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyonuyla hız kesmeden büyümeye devam ettiğini belirten Işıkhan, "Elbette bu süreçte, aşılması gereken pek çok engel, çözüme kavuşturulacak pek çok mesele önümüze çıkmış ve çıkmaya da devam edecektir. Sosyal diyaloğun hakim olduğu bir çalışma hayatıyla tüm bu engelleri aşmaya devam edeceğiz. Hepimizin ortak hedefi, milli kalkınma hedeflerimizi başarıyla menzile ulaştırmak, ülkemizin dirliğini, birliğini, vatandaşlarımızın huzur ve refahını sağlamaktır." diye konuştu.

Işıkhan, bu hedefe ancak işçiler ve işverenlerle birlikte hareket ederek ulaşabileceklerini, ortak yarınları ancak sosyal diyaloğu güçlendirerek kurabileceklerini söyledi.

- "Nitelikli iş gücünü yetiştirecek uygulamaları hayata geçiriyoruz"

Bakan Işıkhan, çalışanların alın teri ve emeği, işverenlerin hakkaniyetli ve adil tutumu, sosyal paydaşların uzlaşmacı ve aklıselim yaklaşımı ile her türlü zorluğun üstesinden gelebileceklerine inandıklarını dile getirdi.

Çalışma hayatı dinamiklerini iyileştirirken attıkları her adımda, sosyal paydaşların desteğini önemsediklerinin altını çizen Işıkhan, şunları kaydetti:

"İşverenlerimizin yolunu açmak, yatırım ortamını iyileştirerek, bu yapıyı, üretime ve istihdama elverişli hale getirmek için büyük bir gayretle çalışıyoruz. Bir yandan SGK aracılığıyla işverenlere ve işletmelere yönelik çeşitli teşvik ve destekleri artırırken, diğer yandan da İŞKUR aracılığıyla iş dünyamızın ihtiyaçlarına uygun nitelikli işgücünü yetiştirecek yeni uygulamaları hayata geçiriyoruz. Sosyal devlet anlayışının temsilcileri olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemizi ve milletimizi ilgilendiren her meselede, sendika ve konfederasyonlarımız başta olmak üzere, emek dünyamızdan yükselen her sesi, her fikri ve her öneriyi dinleyeceğiz."

- "Türkiye'nin ulaştığı konum motivasyon kaynağımız"

Işıkhan, sürekli kendini güncelleyen, değişime ve yeniliğe açık, daha adil, müreffeh ve herkesin kazandığı bir çalışma hayatını birlikte inşa etmeye devam edeceklerinin altını çizdi.

Türkiye olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyonuyla istihdamda, iş gücüne katılımda, üretimde ve ihracatta Cumhuriyet tarihinin rekorlarını kırdıklarını anımsatan Işıkhan, "Bugüne kadar, milletimizin büyük desteği ve zatıalinizin derin vizyonuyla gerçekleştirdiğiniz reformlar sayesinde, Türkiye'nin ulaştığı mevcut konum, gelecek hedeflerimize giden yolda, en büyük motivasyon kaynağımızdır." dedi.

İşverenlerin aldığı inisiyatifler ve devletin sağladığı desteklerle, Türkiye'yi, dünyanın en önemli üretim üslerinden biri haline getirmekte kararlı olduklarını vurgulayan Işıkhan, şunları kaydetti:

"Zatıalinizin işaret ettiği Türkiye Yüzyılı hedefimize emin adımlarla yürürken, çalışma hayatı mensupları olarak kendimize hedef edindiğimiz 'yatırım-istihdam-üretim ekseninde büyük ve güçlü Türkiye' sözünden hareket ediyoruz. Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, 23 yıldır aziz milletimizin ve ülkemizin gücüne ve geleceğine olan sarsılmaz bir inançla işçimize, işverenimize, çiftçimize, esnafımıza, memurumuza, Türkiye'nin tüm üreticilerine ilham olduğunuz için, destek verdiğiniz için, zatıalinizi en kalbi şükranlarımla selamlıyorum. Türkiye'nin istihdam ve kalkınma hamlelerine verdikleri destekten ötürü, TİSK'in kıymetli Genel Başkanı Sayın Özgür Burak Akkol'a ve TİSK'in tüm üyelerine teşekkür ediyorum. 29. Olağan Genel Kurulunun, hayırlara vesile olmasını diliyorum."