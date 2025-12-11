Maktulün telefonundaki görüşme, sanıklara 'haksız tahrik' sayıldı

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince, 12 Kasım'daki karar duruşmasında tutuklu sanıklar Cihad A. (36) ve Erhan Ü'nün (36) "haksız tahrik altında tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 24'er yıl hapse çarptırıldığı hükmün 14 sayfalık gerekçesi yazıldı.

Kararda, Cihad A'nın yanına kayınbiraderi Erhan Ü'yü alıp eşi Z.A. ile ilişkisi olduğunu düşündüğü Gökhan Ş'nin güvenlik görevlisi olarak çalıştığı Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki erkek öğrenci yurduna gittiği belirtildi.

Yurdun bahçesinde taraflar arasında çıkan kavgada Cihad A'nın, Gökhan Ş'yi bıçakladığı anlatılan kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Sanıkların, suçta kullandıkları silah, darbe sayısı, hedef alınan bölge, maktulün kaçmasına rağmen kovalayarak yakalayıp darbetmeye devam etmeleri, müdahale etmeye çalışan kişileri ise 'namus meselesi' diyerek uzak durmaları yönünde uyarmaları birlikte değerlendirildiğinde kastlarının öldürme olduğu tespit edilmiştir."

Sanıkların, Z.A'ya "cinsel istismarda" bulunduğunu öne sürdükleri Gökhan Ş'nin ikameti ve iş yerine birçok kez gittikleri, deliller doğrultusunda cinayetin "tasarlayarak" işlendiği kanaatine varıldığı belirtildi.

"Haksız tahrik" indirimi uygulandı "iyi hal" indirimi uygulanmadı

Cihad A. ve Erhan Ü'ye verilen cezada "haksız tahrik indiriminin" uygulanmasına ilişkin ise şu gerekçeler sıralandı:

"Olaydan önceki tarihlerde maktulün, sanıklardan birinin eşi, diğer sanığın kardeşi olan Z.A'ya 'nitelikli cinsel istismarda' bulunduğunun iddia edilmesi ve atılı suçun gerçekleştirilmesinin kaynağı olayın bu husus olması, Z.A'nın telefonunda maktulün numarasının kaydının bulunması, görüşme trafiğine ilişkin bilirkişi raporunda görüşmelerin bulunması, sanıklar lehine haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını gerektirir bir durum olarak değerlendirildiğinden sanıkların cezalarında Türk Ceza Kanunu'nun 29. maddesindeki 'haksız tahrik indirimi' yapılmış, sanıkların suçun işlenmesi sırasındaki kastlarının yoğunluğu, fiilden sonraki davranışları, suçun işleniş biçimi dikkate alınarak 62. maddedeki 'iyi hal' indirimi uygulanmayarak hüküm kurulmuştur."

Dava süreci

Merkez Yüreğir ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki erkek öğrenci yurdunun bahçesinde 6 Haziran 2023'te çıkan tartışmada bıçaklanan güvenlik görevlisi Gökhan Ş. hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan zanlılar Cihad A. ve Erhan Ü. tutuklanmıştı. Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince 12 Kasım'da görülen karar duruşmasında sanıklara "haksız tahrik altında tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 24'er yıl hapis cezası verilmişti.