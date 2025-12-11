Gazeteci Enver Aysever tutuklandı
Gazeteci Enver Aysever, YouTube yayınındaki ifadeleri nedeniyle gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne getirilen Aysever, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "Sağcılık suçtur. Sağcı olduğunuz zaman ahlaksız olursunuz ya da ahlakınız ahlaksızlık olur" sözleri nedeniyle gözaltına alınmıştı.
Enver Aysever, emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.
Savcılıkta ifade veren Aysever 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan' tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Aysever, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.