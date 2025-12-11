Gazeteci Enver Aysever tutuklandı

Savcılıkta ifade veren Aysever 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan' tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "Sağcılık suçtur. Sağcı olduğunuz zaman ahlaksız olursunuz ya da ahlakınız ahlaksızlık olur" sözleri nedeniyle gözaltına alınmıştı.

