Euro/TL'de yeni rekor: Bir eşik daha aşıldı!

Euro/dolar paritesi yüzde 0,15 yükselişle 1,17'ye çıkarken Euro/TL ise 50,04'e kadar yükseldi.

Euro'nun dolar karşısındaki yükselişi Euro/TL'ye de yansıdı. Euro/TL ilk kez 50 seviyesini aştı.

