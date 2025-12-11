ATO Başkanı Baran'dan bankalara çağrı: Kredi faizlerini indirin
Semt pazarında çocuğun iple bağlanmasına ilişkin 3 şüpheli yakalandı

Sarıyer'de semt pazarında hırsızlık yaptığı iddia edilen çocuğun iple bağlanıp görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasına ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

11 Aralık 2025 17:08
Semt pazarında çocuğun iple bağlanmasına ilişkin 3 şüpheli yakalandı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede kurulan bir semt pazarında, bir çocuğun esnaftan hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanıp iple bağlandığı anlara ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, 9 yaşındaki çocuğun semt pazarı esnafı tarafından yakalandıktan hemen sonra çaldığı ürünleri teslim ettiği belirlendi.

Olayla ilgili R.M. (44), A.A. (43) ve A.G. (34) gözaltına alındı.

Haklarında "çocuğun alıkonulması" suçundan işlem yapılan şüpheliler, emniyete götürüldü.

Çocuğun, görevlilerce koruma altına alındığı öğrenildi.

