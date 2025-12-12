Mehmet Görmez Rektör olarak atandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 9 üniversiteye rektör ataması gerçekleştirildi. Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü'ne eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez getirildi.
Eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez'e yeni görev... Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararlara göre 9 üniversiteye rektör ataması yapıldı.
Rektörü değişen üniversiteler arasında Ege Üniversitesi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi de yer aldı.
MEHMET GÖRMEZ REKTÖR OLDU
Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Cemal İbiş, Antalya Belek Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Abdullah Kuzu, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Faruk Yiğit, Ege Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Musa Alcı, İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Rasim Akpınar, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Ahmet Sacit Açıkgözoğlu, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Hasan Uslu, Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mehmet Görmez, Uşak Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Ahmet Demir atandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.
MEHMET GÖRMEZ KİMDİR?
1959'da Gaziantep'te doğan Görmez, 1987'de Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu.
1994'te 'Sünnet ve Hadisin Anlaşılması ve Yorumlanmasında Metodoloji Sorunu' adlı teziyle doktorasını bitirdi.
1995-1997 yılları arasında Ahmet Yesevi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde dersler veren Görmez, Anadolu Üniversitesi'nde ilahiyat ön lisans programının hazırlanmasında görev aldı.
1998'de yardımcı doçent, 1999'da doçent, 2006 yılında profesör olan Görmez, 2003-2010 yılları arasında Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı, 2010-2017 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı yaptı.