KİT'lerin 2026 yılı personel alım usulleri belli oldu
KİT'lerin 2026 yılı personel alım usulleri belli oldu
Bankasız, Peşinatsız, %0 Faizle Araç Sahibi Olun!
Bankasız, Peşinatsız, %0 Faizle Araç Sahibi Olun!
Sponsorlu İçerik
Motorine indirim geliyor
Motorine indirim geliyor
Uzman erbaş ve sözleşmeli er ve erbaşların memur olmaları için çalışma yapılıyor
Uzman erbaş ve sözleşmeli er ve erbaşların memur olmaları için çalışma yapılıyor
Mehmet Şimşek: 2026'da dezenflasyon devam edecek
Mehmet Şimşek: 2026'da dezenflasyon devam edecek
Erdoğan: Gazze'de Kalıcı Ateşkes Temel Önceliğimiz
Erdoğan: Gazze'de Kalıcı Ateşkes Temel Önceliğimiz
İki futbolcuya bahis incelemesi başlatıldığı iddiasına yalanlama
İki futbolcuya bahis incelemesi başlatıldığı iddiasına yalanlama
29 ilde uyuşturucu operasyonu: 345 şüpheli yakalandı
29 ilde uyuşturucu operasyonu: 345 şüpheli yakalandı
İstanbul Erkek Lisesi'nde Zorbalık Skandalında Bakanlık Adımı
İstanbul Erkek Lisesi'nde Zorbalık Skandalında Bakanlık Adımı
Mardin'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 ölü, 5 yaralı
Mardin'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 ölü, 5 yaralı
Asgari ücret maratonu bugün başlıyor
Asgari ücret maratonu bugün başlıyor
Rekabet cezalarının alt sınırı 302 bin 484 lira olarak belirlendi
Rekabet cezalarının alt sınırı 302 bin 484 lira olarak belirlendi
Bakan Kacır ilk kez MİHAL'ı tanıttı: Vermediler, biz ürettik
Bakan Kacır ilk kez MİHAL'ı tanıttı: Vermediler, biz ürettik
TBMM'den açıklama: 2 stajyer daha 'istismar' iddiasında bulundu
TBMM'den açıklama: 2 stajyer daha 'istismar' iddiasında bulundu
Şehit Polis Emre Albayrak'ın katilinin ailesinden 5 şüpheli tutuklandı
Şehit Polis Emre Albayrak'ın katilinin ailesinden 5 şüpheli tutuklandı
Bakan Şimşek'ten 'enflasyon' açıklaması: Tek haneye düşeceği döneme giriyoruz
Bakan Şimşek'ten 'enflasyon' açıklaması: Tek haneye düşeceği döneme giriyoruz
İstanbul'da mezar yeri ücretlerine yüzde 200 zam
İstanbul'da mezar yeri ücretlerine yüzde 200 zam
Cevdet Yılmaz'dan SPK'ya uyarı: SPK iletişimi doğru yapmalı!
Cevdet Yılmaz'dan SPK'ya uyarı: SPK iletişimi doğru yapmalı!
'TBMM'de stajyer öğrenciye istismar' iddiasında 1 tutuklama
'TBMM'de stajyer öğrenciye istismar' iddiasında 1 tutuklama
İstanbul'un en pahalı ve en ucuz aidatlı ilçeleri belli oldu
İstanbul'un en pahalı ve en ucuz aidatlı ilçeleri belli oldu
ATO Başkanı Baran'dan bankalara çağrı: Kredi faizlerini indirin
ATO Başkanı Baran'dan bankalara çağrı: Kredi faizlerini indirin
Yönetmelik değişti: Otel ve pansiyonlar için itfaiye raporu şartının kapsamı netleşti
Yönetmelik değişti: Otel ve pansiyonlar için itfaiye raporu şartının kapsamı netleşti
2024'te kişi başı gelirin en yüksek ve en düşük olduğu iller
2024'te kişi başı gelirin en yüksek ve en düşük olduğu iller
Euro'da yeni zirve: FED kararı sonrası 50 TL'yi aştı
Euro'da yeni zirve: FED kararı sonrası 50 TL'yi aştı
Uzmanlar 'faiz' kararını değerlendirdi: İndirimler devam edebilir!
Uzmanlar 'faiz' kararını değerlendirdi: İndirimler devam edebilir!
Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: 'TİSK elini taşın altına koymalı'
Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: 'TİSK elini taşın altına koymalı'
Askerden dönenler dikkat! 30 gün boyunca ücretsiz olacak
Askerden dönenler dikkat! 30 gün boyunca ücretsiz olacak
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
e-İmza suç örgütünün yapısı çözüldü: 123 sanık hakkında iddianame
e-İmza suç örgütünün yapısı çözüldü: 123 sanık hakkında iddianame
Uçak biletlerinde düzenleme: İç hatlar tavan fiyatı 6 bin 100 lira oldu
Uçak biletlerinde düzenleme: İç hatlar tavan fiyatı 6 bin 100 lira oldu
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Asgari ücret maratonu bugün başlıyor

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını bugün yapacak.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 12 Aralık 2025 07:25, Son Güncelleme : 12 Aralık 2025 07:24
Yazdır

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni asgari ücret rakamını belirleme çalışmalarında süreç başladı.

Doğrudan yaklaşık 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun genelini ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında, Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını bugün yapacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, komisyonda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ ile işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunu (TİSK) 12 Aralık saat 14.00'te toplantıya davet etti.

Bakanlığın ev sahipliğinde yapılacak toplantının, komisyonun yeni üye yapısıyla düzenlenmesi bekleniyor.

Mevcut asgari ücret net 22 bin 104 lira

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş. Bunun 26 bin 5 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber