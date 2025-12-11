Cevdet Yılmaz'dan SPK'ya uyarı: SPK iletişimi doğru yapmalı!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Turkuvaz Medya 5. Finansın Geleceği Zirvesi'nde Konuştu



DÜNYA EKONOMİSİNDE ZORLU DÖNEM



.Küresel ölçekte bölgesel çatışmalar, jeopolitik riskler, ekonomik belirsizlikler ve artan korumacılık ülkeleri zorluyor.

.Dünya ekonomisi yaklaşık %5 büyürken ticaret hacmi tarihsel ortalamanın altında kalıyor.

.2025-2026 döneminde küresel ticaretin ancak %3 artması bekleniyor.

.Yılmaz: "Daha kapalı bir dünyaya gidiyoruz."



TÜRKİYE EKONOMİSİNDE GENEL GÖRÜNÜM



.Enflasyon küresel çapta istenen hızda düşmüyor.

.Türkiye açısından petrol ve emtia fiyatlarında olumlu seyir var.

.Türkiye ekonomisi son 23 yıl ortalamasında dünya ekonomisinden %1,9 daha fazla büyüme gösterdi.



KİŞİ BAŞINA GELİRDE TARİHİ YÜKSELİŞ



.Türkiye'nin kişi başına milli geliri, AB ortalamasının %38'inden %70'ine yükseldi.

.2025'te bu oranın %72'ye çıkması, uzun vadede %100'e ulaşması hedefleniyor.



İTALYA'YI GERİDE BIRAKMA HEDEFİ



.2025 sonunda milli gelirin 1,5 trilyon doları aşması bekleniyor.

.IMF tahminlerine göre Türkiye dünyanın en büyük 16. ekonomisi olacak.

.Türkiye, ilk kez İtalya'yı geçerek Avrupa'nın en büyük 4. ekonomisi konumuna yükselebilir.



İŞSİZLİKTE TARİHİ DÜŞÜŞ



.İşsizlik oranı 30 aydır tek haneli seviyede.

.Son veriye göre işsizlik %8,5, istihdam edilen kişi sayısı 32,8 milyona yaklaştı.

.Hedef: İşsizlik oranını %8'in altına çekmek.

.Yılmaz: "Kalkınmayı artırmak için atıl iş gücünü değerlendirmeliyiz."



TÜRKİYE BORÇLU BİR ÜLKE DEĞİL



.Bütçe açığının milli gelire oranı %3,6 düzeyinde.

.2025'te bu oranın daha düşük gerçekleşmesi bekleniyor.

.Kamu ve özel sektör borçluluk oranları birçok ülkeye göre oldukça düşük.



YASTIK ALTI ALTIN: 300 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE



.Merkez Bankası rezervlerinde güçlü bir seviyeye ulaşıldı.

.Türkiye'de 300 milyar doların üzerinde yastık altı altın bulunduğu tahmin ediliyor.



CDS'DE BÜYÜK GERİLEME



.Türkiye'nin 5 yıllık risk primi 700 baz puandan 230 puana düştü.

.TL mevduatın payı arttı; KKM fiilen bitti, sistemdeki payı %0,1 seviyesine geriledi.



ENFLASYONDA 44 PUANLIK GERİLEME



.Hükümetin 3 aşamalı enflasyon planı işletiliyor.

.Geçiş dönemi mayıs ayında tamamlandı, dezenflasyon süreci devam ediyor.

.Enflasyonda toplam 44 puandan fazla düşüş sağlandı.

.Eylül ayında beklenmeyen bir artış yaşansa da genel eğilim aşağı yönlü.