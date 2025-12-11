Mardin'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi öldü
Mardin'in Ömerli ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Aralık 2025 20:48, Son Güncelleme : 11 Aralık 2025 21:28
Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 50 NC 075 plakalı otomobil ile 34 FRL 583 ve 47 ADS 185 plakalı hafif ticari araçlar, Yeşilli-Ömerli kara yolu kırsal Taşgedik Mahallesi mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi, 1'i ağır 6 kişi yaralandı.
Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.