Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada gözaltı sayısı 5'e yükseldi

Yalova'da, "Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 5'e yükseldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Aralık 2025 18:38
Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki 6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden 26 Eylül'de düşen Gül Tut'un ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "kasten öldürme" suçlamasıyla gözaltına alınan Tut'un kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun babası Arif Ulu da Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gözaltına alındı.

Arif Ulu'nun çeşitli suçlardan kaydı bulunduğu ve hakkında denetimli serbestlik tedbiri uygulandığı öğrenildi.

Gülter ve Ulu ile İstanbul'da bulundukları sırada evlerinde oldukları belirlenen kişi ve ulaşımlarını sağlayan başka bir kişinin de yakalanmasıyla gözaltı sayısı 5 oldu.

Bu arada, Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, soruşturma kapsamında basın yayın organlarına yansıyan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) raporuna ilişkin gizlilik kararı bulunduğunu, söz konusu rapora kimsenin ulaşamayacağını belirtti.

Öksüz, basın yayın organlarında birçok yanlış bilginin verildiğini, bundan dolayı kamuoyunda yanlış kanaat oluştuğuna işaret ederek, "Kimsenin bir rapora ulaştığı yok. Dosyada gizlilik kararı var. Gizli tutuyoruz. Henüz gerçeği anlatan yok." değerlendirmesinde bulundu.

Sanatçı Gül Tut'un ölümüne ilişkin süreçte en başından itibaren düşme veya intihar kanaatinde olmadıklarına dikkati çeken Öksüz, olayı şüpheli olarak değerlendirip araştırdıklarını dile getirdi.

Başsavcı Öksüz, gözaltındaki kişilerin şu ana kadar konuşmadığını ve olayla ilgili gerçeği henüz anlatmadıklarını sözlerine ekledi.

- Gözaltına alınmadan önceki mesajlaşmalar paylaşıldı

Bu arada Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun gözaltına alınmadan saatler önce yaptıkları mesajlaşmaların ekran görüntüleri paylaşıldı.

Avukatları Rahmi Çelik tarafından yapılan yazılı açıklamayla paylaşılan ekran kayıtlarında, Gülter'in, Tut'un eski asistan ve menajeri olan Çiğdem D.E'ye attığı mesajda, "Abla valizleri alıp geri Yalova'ya döneceğim." yazdığı yer alıyor.

Ayrıca şüphelilerin kaldığı Büyükçekmece'deki evin sahibi T.Y'nin, Çiğdem D.E'ye attığı "Tuğyan valizlerini alıp Çınarcık'a dönecekmiş. 'Ben en azından bu hafta bende kal şu raporlar çıksın' dedim ama döneceğini söylüyor. Senin de bilgin olsun." ve gözaltına alınmadan dakikalar önce de "Çocuklar şimdi çıktı haber vereyim." mesajlarının görselini paylaşan avukat Çelik, şunları kaydetti:

"Bırakın yurt dışını Büyükçekmece'den Yalova'ya gelecek paraları yoktu. Çiğdem hanım ile evinde kaldıkları T.Y, kendilerine biraz para vermiştir. Biz buna bir anlam veremedik."

Çelik, yurt dışına kaçış iddialarının gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü.

