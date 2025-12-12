KİT'lerin 2026 yılı personel alım usulleri belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Üniversiteye Rektör Atadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazete kararlarıyla Türkiye genelinde 10 üniversiteye yeni rektör ataması yaptı. Atamalar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri kapsamında gerçekleştirildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Aralık 2025 00:29, Son Güncelleme : 12 Aralık 2025 10:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Üniversiteye Rektör Atadı

ATAMA KARARLARI

Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Cemal İBİŞ atanmıştır.

Antalya Belek Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Abdullah KUZU atanmıştır.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Faruk YİĞİT atanmıştır.

Ege Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Musa ALCI atanmıştır.

İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Rasim AKPINAR atanmıştır.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Ahmet Sacit AÇIKGÖZOĞLU atanmıştır.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Hasan USLU atanmıştır.

Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Kanununun ek 164 üncü maddesi gereğince Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ atanmıştır.

Uşak Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Ahmet DEMİR atanmıştır.

11 Aralık 2025

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

