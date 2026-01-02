'Büyük Gazze Yürüyüşü' dünya basınında geniş yer buldu

2026'da ÖTV Muafiyetli Alınabilecek Otomobiller
2026'da ÖTV Muafiyetli Alınabilecek Otomobiller
Zam Tazminat kararnamesi 2026 yılında da uygulanacak
Zam Tazminat kararnamesi 2026 yılında da uygulanacak
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Benzin, motorin ve otogaza zam geldi: İşte 2 Ocak güncel fiyatlar
Benzin, motorin ve otogaza zam geldi: İşte 2 Ocak güncel fiyatlar
Mobil oyunla büyük vurgun! Hesaptaki paraları boşaltıyorlar
Mobil oyunla büyük vurgun! Hesaptaki paraları boşaltıyorlar
İnfazda af gibi yeni düzenleme! 40-50 bin arası hükümlü yararlanacak
İnfazda af gibi yeni düzenleme! 40-50 bin arası hükümlü yararlanacak
Enflasyon rakamları pazartesi günü açıklanacak
Enflasyon rakamları pazartesi günü açıklanacak
Gözler memur ve emekli zamlarına çevrildi
Gözler memur ve emekli zamlarına çevrildi
ALTAY Tankı'nın yerli motorunda kritik eşik aşıldı
ALTAY Tankı'nın yerli motorunda kritik eşik aşıldı
Kavgaya müdahale eden polisin bıçaklanmasında 2 tutuklama
Kavgaya müdahale eden polisin bıçaklanmasında 2 tutuklama
56 ilde okullar yarın da tatil edildi
56 ilde okullar yarın da tatil edildi
Ankara'nın 9 ilçesinde su kesintisi yapılacak
Ankara'nın 9 ilçesinde su kesintisi yapılacak
İstanbul'da 5 ilçede yarın eğitim öğretime ara verildi
İstanbul'da 5 ilçede yarın eğitim öğretime ara verildi
Bakan Tunç açıkladı: İşte 2025'in yargı muhasebesi!
Bakan Tunç açıkladı: İşte 2025'in yargı muhasebesi!
Resmi Gazete'de yayımlandı: İşte 2026 yılı yeni emlak ekspertiz ücretleri
Resmi Gazete'de yayımlandı: İşte 2026 yılı yeni emlak ekspertiz ücretleri
Meteoroloji tarih verdi: Sibirya soğukları Türkiye'yi terk ediyor
Meteoroloji tarih verdi: Sibirya soğukları Türkiye'yi terk ediyor
Telefonuna bu mesaj gelen yandı: BTK'den 'tek pasaport iki telefon' operasyonu
Telefonuna bu mesaj gelen yandı: BTK'den 'tek pasaport iki telefon' operasyonu
TÜED: En düşük emekli aylığı, asgari ücret seviyesine yükseltilsin
TÜED: En düşük emekli aylığı, asgari ücret seviyesine yükseltilsin
İTO açıkladı: İşte İstanbul'un aralık ayı ve 2025 enflasyonu
İTO açıkladı: İşte İstanbul'un aralık ayı ve 2025 enflasyonu
Van'da mahalleye çığ düştü! 1 kişi yaşamını yitirdi
Van'da mahalleye çığ düştü! 1 kişi yaşamını yitirdi
152 kişiye mezar olan Palmiye Sitesi'ne ilişkin 3 kamu görevlisine dava
152 kişiye mezar olan Palmiye Sitesi'ne ilişkin 3 kamu görevlisine dava
Doğu'da THY ve AJet 114 seferi durdurdu!
Doğu'da THY ve AJet 114 seferi durdurdu!
Altın ithalatında yüzde 20 ek vergi kaldırıldı mı?
Altın ithalatında yüzde 20 ek vergi kaldırıldı mı?
Galata Köprüsü'nde Büyük Gazze yürüyüşü: 520 bin kişi katıldı
Galata Köprüsü'nde Büyük Gazze yürüyüşü: 520 bin kişi katıldı
İlçelere AFAD merkezi kuruluyor
İlçelere AFAD merkezi kuruluyor
Özel okul ücretlerinde 'tavan zam' uygulaması bugün başladı
Özel okul ücretlerinde 'tavan zam' uygulaması bugün başladı
2026'da Neler Değişecek? Maaşlar, izinler, emeklilik ve vatandaşlık maaşı
2026'da Neler Değişecek? Maaşlar, izinler, emeklilik ve vatandaşlık maaşı
2026 yılının ilk bebeği suda doğum yöntemiyle dünyaya geldi
2026 yılının ilk bebeği suda doğum yöntemiyle dünyaya geldi
Yeni yılın ilk haftasında hava buz gibi. 31 İle sarı kod uyarısı
Yeni yılın ilk haftasında hava buz gibi. 31 İle sarı kod uyarısı
Yüzde 101 kazanç! İşte 2025 yılında en çok kazandıran yatırım aracı
Yüzde 101 kazanç! İşte 2025 yılında en çok kazandıran yatırım aracı
Ana sayfaHaberler Yerel Haberler

'Büyük Gazze Yürüyüşü' dünya basınında geniş yer buldu

İstanbul'da düzenlenen "Büyük Gazze Yürüyüşü" dünya gündemindeki yerini koruyor. Yabancı basın kuruluşları, Galata Köprüsü'nde toplanan yüz binlerce kişinin Filistin için yaptığı özgürlük çağrısını manşetlerine taşıdı.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 02 Ocak 2026 10:34, Son Güncelleme : 02 Ocak 2026 10:35
Yazdır
'Büyük Gazze Yürüyüşü' dünya basınında geniş yer buldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti basını habere geniş yer ayırdı. Türk Ajansı Kıbrıs ve BRT, yeni yılın ilk gününde 520 bin kişinin Filistin'deki katliama dur demek için bir araya geldiğini bildirdi.

Azerbaycan haber ajansı APA da benzer şekilde Galata Köprüsü'ndeki protestoya katılanların sayısına vurgu yaparak, katliamın durdurulması yönündeki talepleri ön plana çıkardı.

"Sessiz kalmayacağız, Filistin'i unutmayacağız"

Amerikan haber ajansı AP, Galata Köprüsü'nde toplanan kalabalığın Gazze'ye destek gösterisi düzenlediğini abonelerine servis etti.

ABD merkezli Al Monitor, mitingde dalgalanan bayraklar eşliğinde "Sessiz kalmayacağız, Filistin'i unutmayacağız" sloganlarının İstanbul semalarında yankılandığını yazdı.

Fransız La Croix gazetesi, "Binlerce kişi İstanbul'da Gazze için gösteri düzenledi" başlığını kullanırken, France 24 kanalı da göstericilerin Filistin'e özgürlük sloganlarına odaklandı.

Rusya'da yayın yapan İzvestiya gazetesi ise haberinde, meydanlarda toplanan 500 bin kişiyi başlığına taşıdı.

Orta Doğu ve Asya basınında yankılar

Katar merkezli El Cezire, göstericilerin sabah namazının ardından bir araya geldiğini belirterek, İsrail'in protesto edildiği ve Gazze'ye özgürlük istendiği anları aktardı.

Suudi Arabistan merkezli Arab News, İstanbul'daki mitinge binlerce kişinin akın ettiğini duyurdu.

Malezya basını da yürüyüşe geniş yer ayırırken, The Sun Malaysia gazetesi yılın ilk gününde Gazze için sergilenen bu büyük dayanışmaya dikkat çekti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber