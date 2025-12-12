Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda konuya ilişkin bilgiler verdi.

Edirne için stratejik bir su yatırımını daha hayata geçirdiklerinin altını çizen Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:

"747 milyon lira yatırım bedeline sahip P2B Pompa İstasyonu ile Meriç Nehri'nden Çakmak Barajı'na su aktarımı başladı. Hem içme suyuna güç olacak hem de kurak dönemlerde yaşanabilecek risklerin önüne geçecek projemiz, Edirne'mize ve bölgemize hayırlı, bereketli olsun."



