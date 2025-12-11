Üniversite öğrencisi yurdun 9. katından düşerek hayatını kaybetti

Olay, akşam saatlerinde Kozlu ilçesinde KYK'a ait bir öğrenci yurdunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bülent Ecevit Üniversitesi Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri MYO Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Programı 2. sınıf öğrencisi İrem Gül Karakuş, dün gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yurdun 9. katından aşağı düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Karakuş, BEUN Hastanesine kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili polis ekiplerinin geniş çaplı inceleme başlattığı öğrenildi.

BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Karakuş'un vefatıyla yayımladığı mesajda, "Üniversitemiz Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Programı ikinci sınıf öğrencisi İrem Gül Karakuş'u ani olarak kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kıymetli öğrencimize Yüce Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve üniversitemiz camiasına başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun" dedi.