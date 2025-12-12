İki futbolcuya bahis incelemesi başlatıldığı iddiasına yalanlama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "'Futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakçı hakkında inceleme başlatıldı' şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

