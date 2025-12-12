Erdoğan: Gazze'de Kalıcı Ateşkes Temel Önceliğimiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta düzenlenen Uluslararası Barış ve Güven Forumu'nda yaptığı konuşmada, Gazze'de ateşkesin kalıcılığı ve yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması konularının Türkiye'nin temel öncelikleri arasında yer aldığını vurguladı. Erdoğan, "Artık uluslararası toplumun Filistin halkına borcunu ödeme zamanı gelmiştir." ifadesini kullanarak, uluslararası topluma Filistin konusunda daha fazla sorumluluk alma çağrısında bulundu. Türkiye'nin, tarihinden ve medeniyetinden aldığı sorumluluk bilinciyle barış ve diyalogun hakim kılınması için çalıştığını belirten Erdoğan, çevresinde bir barış ve güvenlik kuşağı oluşturma gayreti içinde olduklarını söyledi.

Uluslararası Barış ve Güven Forumu'nda Türkiye'nin Yaklaşımı

Erdoğan, Türkiye'nin adil, tarafsız ve güven veren yaklaşımıyla arabuluculuk alanında önde gelen aktörlerden biri olduğunu ifade etti. Etiyopya ve Somali arasındaki gerginliği azaltmak amacıyla başlatılan Ankara süreciyle, anlaşmazlıkların barışçıl yöntemlerle çözülebileceğini gösterdiklerini belirtti. Ayrıca, İstanbul süreci başta olmak üzere ateşkes ve barışa yönelik diplomatik girişimlere somut destek vermeye hazır olduklarını dile getirdi.

Türkmenistan ile İlişkiler ve Bölgesel İş Birliği

Erdoğan, Türkmenistan'ın her başarısıyla gurur duyduklarını ve iki ülke arasındaki dayanışmayı güçlendirmeye devam edeceklerini söyledi. Türkmenistan'ın refahı için her zaman sorumluluk almaya hazır olduklarını vurguladı.

Barış, Adalet ve İş Birliği Vurgusu

Barış ancak adaletle ,

, Güven ancak karşılıklı saygıyla ,

, İstikrar ise iş birliğiyle mümkündür.

Erdoğan, küresel ölçekte belirsizliklerin arttığı bir dönemde uluslararası diyalog, iş birliği, güven ve barışın tesisi için tüm ülkelerin sorumluluk alması gerektiğini belirtti. Barışın tesisine yönelik tüm aşamalara Filistinlilerin dahil edilmesinin elzem olduğunu ve nihai hedefin iki devletli çözüm olduğunu ifade etti.



