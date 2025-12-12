20 yaşındaki genç, terhis olduktan 5 gün sonra hayatını kaybetti

Görev yeri Muğla Aksaz'dan memleketine dönen Fatih Mehmet Taş (20), eve geldikten iki gün sonra aniden fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Taş, beyin kanaması teşhisi konuldu ve yoğun bakıma alındı. Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren genç kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Taş yarın öğle namazının ardından düzenlenecek törenle defnedilecek.

