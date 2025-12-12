Diyarbakır'da markete patlayıcı attı
Diyarbakır'da kimliği belirsiz şüpheli, bir markete patlayıcı maddeyle saldırıp kaçarken, şans eseri olayda yaralanan olmadı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 12 Aralık 2025 14:51, Son Güncelleme : 12 Aralık 2025 14:52
Diyarbakır'da ilginç bir olay meydana geldi.
Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi Gürsel Caddesi'nde bir markete kimliği belirsiz şüpheli, patlayıcı madde attı.
Saldırı sırasında markette bulunan iş yeri sahibi S.D. yara almadan kurtulurken, şüpheli ise kaçtı.
EKİPLER ŞÜPHELİYİ ARIYOR
Patlama nedeniyle markette hasar oluştu. İhbarla adrese polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.