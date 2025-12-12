Manisa'da sahiplendiği köpekleri terk etti

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde sahipsiz hayvan popülasyonunun kontrol altına alınması çalışmaları kapsamında sokaklardan toplanan köpekler, Yunusemre Hayvan Bakımevi'ne teslim ediliyor.

Bakımevinde kısırlaştırma ve aşılama işlemleri tamamlanan hayvanlar, uygun koşulları sağlayan vatandaşlara sahiplendirme yoluyla veriliyor.

Bu kapsamda E.Ş. de 25 Kasım'da evinde bakma taahhüdü ile bakımevinden iki köpeği sahiplendi.

SOKAĞA TERK ETTİ

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP), 4'üncü Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Manisa İl Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde; söz konusu hayvanların tekrar sokağa terk edildiği, açlık ve bakımsızlığa mahkum edildiği tespit edildi.

CEZA KESİLDİ

E.Ş. isimli kadın hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 14'üncü maddesi gereğince

'sokağa terk'

fiilinden toplam 172 bin 716 TL idari para cezası uygulandı. Köpekler de bakımı yapılmak üzere sokaktan alınarak barınağa teslim edildi.