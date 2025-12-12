Okul müdür yardımcısını darp eden büfe işletmecisi tutuklandı

Olay, 10 Aralık'ta Saraçlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Pervaneoğlu Ali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde müdür yardımcısı olarak görev yapan bir öğretmen ile okula yakın bir alanda büfe işleten K.Ş. arasında tartışma çıktı. Büfede çocuklara sigara satıldığı gerekçesiyle çıkan tartışma sırasında K.Ş., kendisine tepki gösteren müdür yardımcısını darp etti. Olayın ardından Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından K.Ş. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.Ş. tutuklandı.