Dolar haftayı yükselişle kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBE CUMA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 42,6140 42,6150 42,6930 42,6940 Avro 50,1010 50,1020 50,0920 50,0930 Sterlin 57,2540 57,2640 57,1040 57,1140 İsviçre frangı 53,7270 53,7370 53,6690 53,6790 ANKARA ABD doları 42,5840 42,6640 42,6630 42,7430 Avro 50,0610 50,1410 50,0520 50,1320 Sterlin 57,1940 57,4040 57,0440 57,2540