Dolar haftayı yükselişle kapattı
Güne yükselişle başlayan dolar, haftayı 42,69 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Aralık 2025 17:20, Son Güncelleme : 12 Aralık 2025 18:17
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|42,6140
|42,6150
|42,6930
|42,6940
|Avro
|50,1010
|50,1020
|50,0920
|50,0930
|Sterlin
|57,2540
|57,2640
|57,1040
|57,1140
|İsviçre frangı
|53,7270
|53,7370
|53,6690
|53,6790
|ANKARA
|ABD doları
|42,5840
|42,6640
|42,6630
|42,7430
|Avro
|50,0610
|50,1410
|50,0520
|50,1320
|Sterlin
|57,1940
|57,4040
|57,0440
|57,2540