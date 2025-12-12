Müdür, ortak lojman gider parasını bahiste batırdı

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi'nde görevli bir yazı işleri yöneticisinin, sorumluluğunda bulunan adliye lojmanlarının ortak giderlerine ait yaklaşık 2 milyon TL'yi yasa dışı bahislerde kullandığı iddia edildi. Soruşturma kapsamında ilgili kamu görevlisinin tutuklandığı ve cezaevine gönderildiği bildirildi.

Lojman Giderleri Bahiste Kullanıldı İddiası

Yerel basında yer alan bilgilere göre, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi'nde yazı işleri yöneticisi olarak görev yapan ve aynı zamanda adliye lojmanlarının yönetimini yürüten bir kamu görevlisinin, lojman sakinlerinden toplanan aidat ve ortak gider parasını amacı dışında kullandığı ileri sürüldü. Söz konusu paranın; tamirat, su, elektrik ve doğalgaz gibi ortak giderlerde kullanılması gerekirken, yasa dışı bahislerde harcandığı belirtildi. Şüpheli hakkında yürütülen adli süreç sonucunda tutuklama kararı verildiği ve yaklaşık 10 gündür cezaevinde bulunduğu ifade edildi.

Benzer Adliye Skandalları Daha Önce de Yaşandı

Türkiye genelinde daha önce de adliye personeline yönelik benzer iddialar gündeme gelmişti.

Konya'nın Kulu ilçesinde bir adliyede görev yapan bir katibin, icra ve emanet hesaplarındaki yaklaşık 6,5 milyon TL'yi zimmetine geçirdiğini itiraf ettiği, çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı kamuoyuna yansımıştı.

Başka bir adliyede ise emanet odasından yaklaşık 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşün kaybolduğu, piyasa değerinin 150 milyon TL'ye ulaştığı belirtilmişti. Olay sonrası Adalet Bakanlığı tarafından geniş kapsamlı soruşturma başlatılmıştı.

İstanbul'da bir ilçe adliyesinde görev yapan bazı personelin, adliye bünyesinde bulunan silahları yasa dışı şekilde sattığı iddiaları üzerine de idari ve adli inceleme başlatıldığı öğrenilmişti.